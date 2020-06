L’entretien de la voiture en danger pendant le verrouillage du COVID-19? – Blog automobile

Les chauffeurs font toujours réviser leurs véhicules et MOTd, malgré la pandémie de coronavirus, selon les recherches de RAC.

Un peu moins de la moitié (47%) des personnes interrogées prévoient de faire réparer leur voiture quel que soit le statut de verrouillage, tandis que (44%) souhaitent obtenir un CT. Cependant, un sur sept (14%) dit qu’ils utiliseront pleinement les six mois supplémentaires ajoutés aux dates d’échéance du CT.

Parmi les conducteurs qui ne prévoient pas d’utiliser l’extension MOT complète, la moitié (52%) disent que c’est parce qu’ils veulent s’assurer que les contrôles de sécurité essentiels sont effectués au bon moment, tandis que 40% sont convaincus que leurs voitures sont en bon état de marche. et veulent qu’ils passent leur MOT dès que possible.

Un sur six (16%) dit que sa raison est qu’il craint qu’il y ait un énorme arriéré de tests MOT car le verrouillage est encore allégé, ce qui rend plus difficile la réservation d’un test.

De manière inquiétante, parmi ceux qui prévoient d’utiliser l’extension complète de six mois du CT, une écrasante majorité de 83% disent que c’est parce qu’ils sont confiants dans la tenue de route de leur véhicule – mais le test du MOT couvre un large éventail de domaines d’un véhicule , dont certaines sont difficiles, voire impossibles à vérifier par le conducteur, notamment la sécurité des ceintures de sécurité, les freins et les émissions d’échappement.

Et parmi tous les conducteurs interrogés, plus d’un quart (27%) ont déclaré qu’ils n’étaient même pas au courant de l’extension MOT en premier lieu.

Plus d’un sur trois (37%) disent qu’ils obtiendront un service une fois le verrouillage complètement levé et (13%) disent qu’ils retarderont leur service et le feront coïncider avec un MOT plus tard.

Parmi ceux qui attendent que le verrouillage soit encore levé, la moitié (48%) disent ne pas réserver un service parce qu’ils craignent de visiter des garages pendant l’épidémie de coronavirus.

Pour donner aux conducteurs l’assurance qu’ils peuvent voir leur voiture dans un garage, que ce soit pour un MOT, un service ou pour tout autre travail, le RAC a publié un nouveau code de conduite pour tous ses garages agréés.

Cela définit les étapes que tous les garages membres doivent suivre pour assurer la sécurité des clients et des collègues en ce moment. La majorité des garages agréés par RAC (70%) offrent également des services de collecte et de livraison, ce qui signifie que les conducteurs n’ont même pas besoin de visiter un garage eux-mêmes.

« Chaque conducteur doit se rappeler que la sécurité et le contrôle technique de son véhicule restent de sa responsabilité », a déclaré Adam O’Neill du RAC.

« Pour ceux qui envisagent de tirer pleinement parti de l’extension MOT de six mois, il est essentiel que s’ils croient que quelque chose ne va pas avec leur voiture, ou qu’ils sachent qu’il est peu probable de passer un MOT s’il a lieu demain, ils devraient prendre le faire réparer le plus tôt possible et ne pas le conduire entre-temps. »