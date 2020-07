L’entreprise vendant des «  masques à la mode  » par le biais de distributeurs automatiques

Dans notre créneau de 30 secondes d’entrevue, nous parlons à des entreprises qui ont été construites pendant la pandémie ou qui ont changé leur modèle d’entreprise pour y faire face. Cette semaine, j’ai parlé à Adam Freeman, fondateur de Maskey. Pourquoi avez-vous décidé de créer l’entreprise? Je n’ai pas trouvé de masque à la mode que je me sentirais à l’aise de porter et ceux qui étaient disponibles en ligne avaient un délai de 2 à 3 semaines. Je voulais créer une marque britannique leader qui fabriquait et distribuait des masques à la mode qui étaient facilement accessibles – tout le reste semblait provenir de Chine ou de Turquie.Cela a commencé par une livraison en 24-48 heures garantie sur notre site Web, puis l’idée Vendamask est venue à moi que je pourrais mettre des masques faciaux dans les distributeurs automatiques afin que les gens puissent les acheter rapidement et facilement. Le site Web a été mis en ligne en mai et la première machine Vendamask, dans ma ville natale de Chigwell dans l’Essex, le 10 mai 2020, la veille du jour où le gouvernement a annoncé que les masques devraient être portés dans les transports en commun. Depuis lors, nous avons actuellement 35 machines Vendamasks là-bas et nous devrions atteindre 50 d’ici la fin de ce mois (juillet) et nous avons 2 magasins (Woodford et Carnaby Street dans le centre de Londres) et aurons 5 magasins d’ici la fin de ce mois. (nouveaux à Soho, Chinatown et Seven Dials). En savoir plus Puis-je porter un écran facial ou une visière au lieu d’un masque? Le Royaume-Uni réglemente les masques faciaux obligatoires dans les magasins Nous fabriquons désormais 25 000 Maskeys par semaine, soit une augmentation de 10 fois la production en quelques mois. Nous employons maintenant plus de 50 personnes et venons de signer un accord de distribution avec WHSmith pour approvisionner des centaines de leurs magasins en Maskeys, y compris tous leurs aéroports, hôpitaux et gares. qui emploie 200 personnes et est basé à Debden, Essex. Nous utilisons le dernier étage pour Mr Lender et le rez-de-chaussée pour Maskey. Auparavant, j’avais une société de vidéo sur Internet que j’avais créée pour diffuser des vidéos sur le réseau 3G et que je vendais plus tard à un diffuseur de télévision appelé BTV.J’étais également censé être dans l’émission télévisée de la BBC The Apprentice, mais je me suis retiré. Les médias ont déclaré « Je l’ai mis en bouteille », mais ce n’est pas vrai. Que faites-vous pour garder les prix sous contrôle? Les masques faciaux sont désormais une obligation dans les magasins en Angleterre (Photo: Anna Avilova / Pexels) Nous gardons les coûts des masques raisonnable en apprenant à les produire plus rapidement et à moindre coût, tout en maintenant et en améliorant la qualité. Les Maskeys ont commencé à se vendre à environ 12,99 £ et ils coûtent maintenant en moyenne 7 £ sur notre site Web et sur notre réseau Vendamask. Plus nous produisons de Maskeys, moins nous pouvons acheter les matériaux en vrac à bas prix et plus nous pouvons employer de personnel pour accélérer la production. Au fur et à mesure que nous améliorons les coûts, nous les répercutons sur nos clients.Le masque facial à la mode moyen au Royaume-Uni se vend environ 10 £, nous sommes donc déjà bien en dessous de la moyenne en termes de prix. Il existe des masques pour 3 ou 4 £, mais vous en avez pour votre argent et je ne ferais pas confiance à la qualité à ce prix. Certains ont des élastiques qui se cassent avec pratiquement aucune pression et qui ne sont pas excellents une fois lavés.Vous attendez-vous à ce que ce soit quelque chose que vous ferez encore à plus long terme? Nous planifions déjà nos Maskeys d’Halloween et de Noël. Si vous comparez des pays comme l’Asie, un pourcentage élevé de personnes portent encore un masque facial dix ans après l’épidémie initiale de SRAS.Nous prévoyons d’avoir un réseau de 100 à 150 Vendamasks et magasins d’ici la fin de l’année et qui sait, en 2021, nous pourrions vendre quelque chose de complètement différent d’eux, cela dépendra de la demande des Maskeys. Le concept ne consiste pas seulement à acheter des masques faciaux dans un distributeur automatique, c’est la possibilité d’acheter des produits sans avoir à interagir avec une autre personne. Nos magasins à Woodford et Carnaby Street sont probablement les premiers magasins au Royaume-Uni à avoir une porte ouverte et à vendre un produit où il n’y a pas de personnel ou de vendeurs à voir nulle part! Vous avez récemment signé un accord avec WH Smith, parlez-vous à Notre partenariat avec WHSmith signifie que nous avons créé quelque chose qui est attrayant pour les masses et maintenant encore plus facilement disponible pour les consommateurs, en particulier dans les gares, les hôpitaux et les aéroports. Oui, on pourrait dire qu’ils donnent gratuitement des EPI, mais les gens peuvent ne pas se sentir aussi à l’aise pendant une longue période avec ces derniers. Certainement pas moi. Les consommateurs ont donc désormais la possibilité de porter un masque facial à la mode fabriqué à Londres.Nous fournissons actuellement à Hamleys nos Maskeys via nos machines Vendamask et nous sommes déjà en pourparlers avec un certain nombre d’autres détaillants basés au Royaume-Uni et en Europe.

Euroweb Bouilloire design avec lumière led en acier, plastique et verre à ouverture automatique - chauffer l’eau ultra rapidement Ustensile de cuisine Euroweb Bouilloire design avec lumière led en acier, plastique et verre à ouverture automatique - chauffer l’eau ultra rapidement

L’liss curly fer à boucler automatique sans fil 100% Lisseur L’liss L’liss curly fer à boucler automatique sans fil 100%

Vortice - Distributeur de savon automatique 0,5 L 6 W - Premium Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Aménagement de la salle de bain Distributeur de savon VORTICE, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Vortice - Distributeur de savon automatique 0,5 L 6 W - Premium Dispenser Points forts : • Distributeur automatique par détection