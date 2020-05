L’entraîneur viril Des Hasler «  réaliste  » à propos du Lottoland qui accueillera des matchs dans une saison 2020 remaniée

Les clubs de la LNR s’attendent à recevoir le reste du tirage de cette année au milieu de la semaine prochaine, mais il est peu probable que les sites de chaque rencontre soient inclus.

Vendredi, la ligue a dévoilé les troisième et quatrième rondes du calendrier restructuré, qui reprendront avec un blockbuster Brisbane-Parramatta le 28 mai.

L’endroit où les matchs seront organisés reste inconnu, tout comme le reste du tirage au sort, qui devrait être révélé après une réunion de la commission ARL mercredi.

Il y a de nombreuses spéculations selon lesquelles les clubs de Sydney utiliseront le stade Bankwest, le stade Netstrata Jubilee et le stade Leichhardt Oval comme terrain de départ.

Le nord du Queensland accueillera probablement des matchs dans son nouveau stade de la Queensland Country Bank, tout comme Brisbane au stade Suncorp.

Latrell incliné pour la place centrale

Melbourne et Gold Coast espèrent également rester dans leurs maisons respectives.

Tout en restant au Cbus Super Stadium est leur préférence, le PDG des Titans, Steve Mitchell, accepte les raisons de la centralisation des sites.

« Il y a la consolidation du plan du stade, ce qui est logique à Sydney étant donné qu’il y a neuf équipes dans un rayon de 200 kilomètres », a déclaré Mitchell à la radio ABC.

« Et il s’agit de mesures de biosécurité et de s’assurer qu’elles gardent les zones propres et appliquent les protocoles que nous avons proposés aux gouvernements des États respectifs et au gouvernement fédéral.

« Et aussi en diffusant, en installant un seul ensemble d’équipements de diffusion dans un stade, vous pouvez exécuter plusieurs sites à travers ce qui est logique.

« Si nous devons aller à Suncorp, nous l’avalerons et monterons.

« Mais nous préférerions rester à la maison. »

L’entraîneur viril Des Hasler doute que des matchs se joueront au Lottoland. (Getty)

L’entraîneur de Canberra, Ricky Stuart, a suggéré vendredi que les Raiders pourraient jouer des matchs à domicile à Campbelltown, tandis que les Knights devraient parcourir la F1.

Les Warriors espèrent accueillir des matchs à Gosford, où ils seront basés après avoir terminé leur quarantaine de deux semaines à Tamworth cette semaine.

L’entraîneur viril Des Hasler se résigne à quitter le Lottoland.

« Pour être réaliste, je ne pense pas qu’il y aura de matchs à Brookie dans un premier temps. Mais peut-être plus tard dans la saison », a déclaré Hasler samedi.

« Il me reste encore 18 matchs à jouer, mais je pense que vous demandez à n’importe quel joueur en ce moment de vouloir simplement jouer sur le terrain. »

Mitchell croit que la LNR publiera un tirage complet la semaine prochaine, mais reste flexible sur les sites dans un avenir prévisible.

« Vous pouvez certainement faire le montage en collaboration avec les diffuseurs », a-t-il déclaré.

« Mais alors que le verrouillage commence à se relâcher et que nous passons à différentes phases de cela, ce serait bien si à un moment donné les équipes pouvaient revenir … sur un terrain. »

« Je pense que le tirage au sort offrira cela. »

©AAP2020