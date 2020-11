L’entraîneur des Titans, Justin Holbrook, répond à l’enquête de Michael Gordon

L’entraîneur des Titans de la Gold Coast, Justin Holbrook, a affronté les médias après que l’entraîneur adjoint et ancien joueur Michael Gordon a été inculpé par la police en lien avec un syndicat de la drogue.

Gordon ce week-end a été accusé de deux chefs d’accusation de fourniture d’une drogue interdite et de deux chefs de possession d’une drogue interdite dans le cadre d’une attaque policière de grande envergure.

Six autres personnes ont été arrêtées et inculpées, toutes accusées d’opérer dans le cadre du syndicat sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud et dans le sud-est du Queensland.

Face aux médias lundi, alors que les Titans commençaient leurs préparatifs de pré-saison, Holbrook a admis que la situation n’était pas «idéale», mais était catégorique sur le fait que le club dépasserait l’incident entourant l’entraîneur adjoint.

Justin Holbrook, Michael Gordon (Getty)

« Ce n’est pas idéal. C’est sûr, mais c’est arrivé et nous allons continuer avec », a déclaré Holbrook.

« Nous avons beaucoup de bons entraîneurs et du personnel en place alors, oui, tout ira bien. »

Danny Weidler, neuf reporter de la LNR, a révélé dimanche après-midi que l’ancien entraîneur des Titans, Garth Brennan, à qui on avait montré la porte au milieu de la saison 2019, avait signalé un certain nombre de préoccupations concernant la nomination de Gordon au club.

« Je crois comprendre que l’ancien entraîneur Garth Brennan a exprimé des inquiétudes au sujet de Gordon au club », a tweeté Weidler.

« La direction l’a ignoré et a ensuite nommé Gordon à un poste au club. Attendez-vous à des dénégations. »

Les Titans de la Gold Coast ont publié hier une déclaration révélant que Gordon avait été démis de ses fonctions jusqu’à nouvel ordre.

« Les Titans de la Gold Coast ont été informés que Michael Gordon avait été inculpé par la police », a déclaré le club dans un communiqué.

« Michael a travaillé sur une base contractuelle, fournissant des services d’entraîneurs spécialisés au club au cours de la dernière saison.

« Il ne fournira pas de services au club jusqu’à nouvel ordre. »

L’entraîneur adjoint des Titans, Michael Gordon, accusé d’approvisionnement en médicaments