L’entraîneur de l’Ajax, Ten Hag, se plaint des règles de Corona incohérentes: « Pas de fair-play »

HTH Super Winterprotect - produit d’hivernage Quantité - Bidon de 3 L

Prévient les dépôts de tartre, lutte contre les algues et les champignons parasites. Non moussant Forte teneur en matières actives, sans phosphates. Facilite la remise en service de la piscine au printemps. Compatible avec tout type de traitement et de filtration. Mode d’emploi : Mettre 1 L pour 35 m3.