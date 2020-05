L’entraîneur australien Justin Langer dit que la mise à pied de COVID-19 est une «opportunité incroyable» pour les joueurs

Justin Langer n’a d’yeux que le 18 mai, l’entraîneur national de cricket souhaitant voir quels joueurs sortent de l’isolement comme les plus affamés et les plus résistants.

Des centaines d’employés de Cricket Australia ont été touchés dans la poche de la hanche par de récentes mesures de réduction des coûts, la grande majorité restant en suspens pour le reste de l’exercice.

Langer, qui se décrit comme un « entraîneur à plein temps rémunéré à temps partiel », est sans aucun doute le profil le plus en vue des personnes concernées, mais pense que l’arrêt pourrait offrir une chance de recalibrer le cricket australien.

Alors que les discussions de l’AC avec l’association des joueurs et les associations d’État au sujet des coupes se poursuivent, Langer se profile comme une figure cruciale dans la tentative du sport de se remettre de la crise actuelle.

Justin Langer ne voit pas pourquoi ses joueurs ne peuvent pas s’améliorer après la période d’isolement de COVID-19 (Getty)

Langer a été régulièrement à l’écoute et a fourni des commentaires lors des rattrapages d’appels vidéo du chef de la direction, Kevin Roberts, avec le personnel, tout en restant en contact avec les joueurs et en aidant à tracer un chemin à travers l’incertitude quant à la programmation, au personnel de soutien et bien plus encore.

« Nous devons continuer à déplacer le navire dans la bonne direction … nos gars reviennent de leur congé le 18 mai », a déclaré Langer à ABC Grandstand.

« Nous devons nous assurer qu’ils sont tous en parfait état. J’ai vraiment hâte de voir comment ils reviennent sans toutes les cloches et les sifflets … ça va être une très bonne indication de la faim , des joueurs autonomes et autonomes. «

L’équipe de Tim Paine se réunirait normalement à Brisbane plus tard ce mois-ci, cherchant à secouer la rouille avant de s’envoler pour le Bangladesh pour une tournée de deux tests.

Cette série a été reportée et on ne sait pas quand l’Australie se réunira ensuite en équipe.

Tim Paine et Langer se prépareraient normalement pour la tournée du Bangladesh qui a finalement été annulée (AAP)

Les questions abondent également sur ce à quoi ressembleront les programmes de haute performance et de parcours de CA lorsque la poussière retombera et que les États se mettront d’accord sur un nouvel accord de financement.

On craint que les carnavals nationaux mineurs ne soient affectés, de même que le deuxième concours national XI.

« Il n’y a pas si longtemps, nous étions fiers d’avoir un système de cricket de club incroyable qui alimentait le cricket national, qui a alimenté le meilleur des meilleurs joueurs pour l’Australie », a déclaré Langer.

« Je le vois comme une opportunité incroyable. Je peux le voir revenir en fait de cette façon.

« Plus d’accent sur le cricket de club, plus d’accent sur le cricket d’État, puis obtenez le meilleur des meilleurs en Australie. Ce serait ma vision pour les cinq prochaines années. »

©AAP2020