L’enquête de Resident Evil Village veut des commentaires sur le nom et la démo

Capcom a officiellement dévoilé la rumeur Resident Evil Village le mois dernier lors de la vitrine PS5 de Sony. Depuis lors, l’entreprise a clarifié certaines choses ici et là. Par exemple, RE Village n’est pas Resident Evil 8 de nom. Pourtant, Capcom est curieux de savoir ce que les fans pensent de la convention de nommage. Cette curiosité s’étend également ailleurs. Ainsi, un nouveau RE Villageenquête centrée sur les médias est désormais en ligne. Plus particulièrement, il pose des questions sur le nom et si les fans veulent une démo.

Resident Evil’s Le compte Twitter a partagé l’enquête dans un bref article hier matin. Découvrez-le dans le tweet ci-dessous:

Nous apprécions vos commentaires.Veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ce formulaire sur Resident Evil Village.https: //t.co/KW7F9TAPNs pic.twitter.com/tjkLVKilHa – Resident Evil (@RE_Games) 8 juillet 2020

Une section de l’enquête est consacrée exclusivement au nom Resident Evil Village. Cette partie spécifique demande aux participants si le nom convient et ce Village conduit à croire sur le projet lui-même. Un certain nombre de questions portent également sur les attentes des joueurs. Par exemple, les participants doivent répondre s’ils anticipent de nouveaux ennemis, des ennemis de retour, la résolution de casse-tête, une nouvelle narration, etc.

Une autre page de l’enquête propose aux fans de sélectionner des options concernant leurs intentions d’achat RE Village. La plus intrigante est l’option «Je préférerais essayer une démo avant d’acheter». À partir de là, les participants sont interrogés sur la probabilité de jouer une démo en cas de mise en ligne. Les démos ne sont pas inconnues en ce qui concerne la longue série d’horreur. L’essai «Beginning Hour» était disponible avant RE7 Libération. De plus, Capcom a publié des démos gratuites pour les remakes de RE2 et RE3. Peut-être que l’éditeur a l’intention d’en déployer un autre RE Village’s le temps de briller?

Le nouveau Resident Evil l’entrée sera lancée en 2021 sur PS5, PC et Xbox Series X.

[Source: Resident Evil on Twitter, Live Survey]