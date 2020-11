L’énorme Eldritch Skyrim Mod Apotheosis obtient une nouvelle bande-annonce de gameplay

L’énorme et sombre mod d’extension de Skyrim Apotheosis est en préparation depuis «plus de quatre ans» maintenant, et plus tôt cette année, ses créateurs ont révélé qu’il était entièrement jouable, avec juste une implémentation de quête, des scripts et des tests finaux à faire. Maintenant, nous avons notre premier regard sur le « gameplay, les artefacts, les lieux, les créatures et bien plus encore » du mod ambitieux avec une nouvelle bande-annonce riche.

Le nouveau clip Apotheosis s’intitule «The Spaces Between», comme annoncé par l’utilisateur Di0nysys et l’équipe du mod sur ModDB, et il explore les «légendaires déchets d’Oblivion» – le cadre de l’extension créée par les fans. Comme vous pouvez vous en faire une idée dans le clip ci-dessous, les 16 avions d’Oblivion et le Dreamsleeve – «la maison des morts oubliés» – ne seront pas une promenade dans le parc.

Accompagnées d’une piste musicale effrayante, les images nous donnent un bon aperçu de certaines de ces zones et des créatures qui s’y trouvent – par exemple, des monstres d’un autre monde qui ressemblent à des démons géants à cornes, des arbres sensibles Tolkienesques (et très grincheux), et un ennemi fait de plusieurs armes.

Jetez un œil au tout nouveau aperçu du mod à venir ci-dessous:

De plus, sur le post de mise à jour, il y a un aperçu assez détaillé des emplacements, des armures, des armes, des accessoires, des créatures et plus encore du mod, avec des descriptions et des captures d’écran à vérifier.

Bien qu’il n’y ait pas encore de calendrier exact pour le lancement du mod pour le moment, sur sa page, les créateurs expliquent que «la conception des niveaux est à un stade de développement très avancé» et que le «Dreamsleeve, le monde supérieur de l’Apothéose, dépasse 1/5 de la taille du Skyrim worldspace, et le monde de l’Apotheosis Hub est dans sa phase finale de polissage ».

De plus, « la majeure partie de nos niveaux est prête pour le jeu », ajoutent les moddeurs, « et à l’exception de quelques séquences supplémentaires basées sur Oblivion, d’un nouveau type de donjon et de séquences d’intro et de fin, nous sommes très près d’atteindre les étapes finales. L’apothéose est jouable presque du début à la fin! » Cependant, les créateurs ajoutent qu’il reste encore un peu de travail à faire pour s’assurer que l’histoire du mod est «pleinement étoffée et réalisée», et ils expliquent qu’ils sont à la recherche de plus de talents pour contribuer au projet. «Passé la dernière ligne droite».

Rendez-vous sur ModDB ici pour en savoir plus sur le projet, et jetez un œil à notre liste des meilleurs mods Skyrim pendant que vous êtes ici pour voir ce qui est déjà disponible pour votre jeu.

Partager : Tweet