L’énorme augmentation des ventes de feux d’artifice suscite des craintes concernant la pollution de l’air et le bien-être animal

Les ventes de feux d’artifice ont explosé au cours des dernières semaines d’octobre alors que des milliers de personnes se préparent à célébrer la nuit de Guy Fawkes dans leur jardin. L’Angleterre ayant suivi le Pays de Galles dans le verrouillage à partir de minuit jeudi, les feux d’artifice publics traditionnels ont été annulés. Steve Raper, président de la British Fireworks Association (BFA), a déclaré que les gens se sont tournés en masse vers des packs de sélection de feux d’artifice plus petits à utiliser dans leurs jardins arrière alors que les restrictions de verrouillage se sont resserrées dans tout le pays. magasin à Swansea avait vu ses ventes de feux d’artifice bondir de 962 pour cent sur un an, et un autre à Cardiff avait connu une augmentation de 600 pour cent des ventes. Son propre magasin, Bright Star Fireworks dans le Yorkshire, a été tout aussi occupé, a-t-il déclaré. « Nous avons eu des gens venant de 10, 15, 20 miles autour et acheter leurs feux d’artifice prêts pour jeudi », at-il dit. «Ils veulent toujours s’amuser avec leurs petites bulles familiales.» Mais un pic dans les feux d’artifice à domicile a suscité l’inquiétude des experts en pollution de l’air et des organismes de bien-être animal. La RSPCA a déclaré qu’elle craignait que davantage de familles organiseront des «feux d’artifice de bricolage» cette année. », A déclaré l’expert en bien-être de l’association, le Dr Mark Kennedy. «Nous soupçonnons que cela incitera plus de familles et de voisins à avoir leurs propres feux d’artifice de bricolage, ce qui entraînera plus de détresse pour les animaux qui trouvent le bruit et les éclairs lumineux effrayants. de nombreux animaux à la maison qui souffriront lorsque des feux d’artifice sont déclenchés dans de nombreux jardins individuels autour d’eux. »Les ventes de feux d’artifice ont augmenté cette année (Photo: Aaron Chown / PA Wire) Pollution de l’air «Significativement plus élevé» près des feux de joie et des feux d’artifice cette semaine. Une étude réalisée en 2019 par l’Université de Newcastle a révélé que les niveaux de pollution de l’air pendant la nuit du feu de joie cette année-là étaient quatre fois plus élevés que plus tôt dans la journée. Harriet Edwards, experte en qualité de l’air à Asthma UK et à la British Lung Foundation, a averti que les feux d’artifice dans le jardin pourraient être nocifs pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires telles que l’asthme. «Avec les feux d’artifice, nous constatons souvent des fluctuations locales des niveaux de pollution au cours de ces week-ends», dit-elle à i. «C’est un problème chaque année.» «Nous ne voulons pas que les gens ne s’amusent pas, mais nous voulons simplement que les gens soient attentifs à leurs voisins», a-t-elle déclaré. «Si vous avez [displays] dans votre jardin arrière, il est bon d’essayer de vous assurer de limiter cette fumée.

