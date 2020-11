L’engagement des joueurs d’Assassins Creed Valhalla lors de la première journée est au sommet de l’Odyssey

Ubisoft Montréal Assassin’s Creed Valhalla a déjà pris un bon départ. Lors de sa première journée sur le marché le 10 novembre, l’engagement des joueurs du titre a doublé celui de ce Assassin’s Creed Odyssey atteint en 2018. Compte tenu du succès de AC Odyssey, cela compte sans aucun doute comme un exploit impressionnant pour le dernier opus de la franchise.

Ubisoft a partagé l’actualité de AC Valhalla’s réalisations d’engagement des joueurs dans un communiqué de presse. L’éditeur a en outre noté que le nouveau titre continuera probablement à surpasser les entrées précédentes, en particulier «à mesure que les ventes de la nouvelle génération de consoles augmenteront». En plus, AC Valhalla établit des records d’audience et d’engagement sur Twitch et YouTube pour les jeux publiés par Ubisoft, un autre exploit qui ne manquera pas de s’avérer bénéfique pour la marque dans les semaines à venir.

Une déclaration du co-fondateur et PDG de l’éditeur, Yves Guillemot, se lit en partie: «Nous sommes émerveillés par l’accueil des joueurs et extrêmement fiers de ce que nos équipes ont accompli avec Assassin’s Creed Valhalla, qui s’appuie sur le succès incroyable de ses prédécesseurs. » Il poursuit en disant que lancer un projet aussi ambitieux sur plus de sept plates-formes différentes constitue une «réalisation incroyable» pour les développeurs, en particulier dans le contexte de COVID-19.

Avec AC Valhalla, Ubisoft double le passage de la franchise à fournir des expériences RPG. Les joueurs assument le rôle d’Eivor, un Viking du 9ème siècle qui doit établir une nouvelle maison pour son peuple sur les côtes anglaises.

Assassin’s Creed Valhalla est maintenant disponible pour les plates-formes PS4, PS5, Google Stadia, PC, Xbox One et Xbox Series X | S. Le contenu post-lancement commencera à être déployé au début de 2021, avec l’avènement de l’extension 1, Colère des druides. La deuxième extension de l’histoire, Le siège de Paris, arrivera l’été prochain. Les joueurs peuvent également s’attendre à du contenu saisonnier gratuit, ainsi qu’à la quête bonus «The Legend of Beowulf» – cette dernière est désormais disponible pour les détenteurs du Season Pass.

[Source: Ubisoft via Globe Newswire]