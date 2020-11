L’enfant veut des œufs, le casque de Mando et plus – / Film

C’est juste un autre lundi de Mando, et cela signifie de nouvelles marchandises inspirées par l’action en direct Guerres des étoiles séries Le mandalorien a été révélé. Cette fois, nous avons un nouveau Funko POP avec The Child avec un regard affamé dans les yeux, une réplique du casque brillant de Mando, une nouvelle figurine Black Series, une collection de nouvelles œuvres d’art élégantes et même une chemise avec les casques de quelques autres Mandaloriens reconnaissables. Continuez à lire pour en savoir plus sur Mandalorien marchandise révélée aujourd’hui.

Remarque: tous les articles doivent être en vente ou disponibles en précommande avant 13 h 00 (heure du Pacifique), mais certains peuvent être disponibles plus tôt.





La réplique d’accessoire de casque mandalorien

Tout d’abord, préparez-vous à cosplayer en tant que mandalorien avec cette nouvelle réplique de casque électronique haut de gamme. Doté d’un rembourrage intérieur et d’une coupe ajustable, c’est le moyen idéal de s’habiller comme Din Djarin. Il a également une lumière tactique amovible et des lumières rouges intérieures. Si vous cherchez un moyen facile de commencer votre carrière de chasseur de primes, voici le chemin.

Pré-commander Le mandalorien casque électronique sur Amazon pour 119,99 $ à partir d’aujourd’hui.

L’enfant avec boîte à œufs Funko POP

L’épisode le plus récent de The Mandalorian a vu The Child être un peu espiègle en grignotant les œufs d’une grenouille extraterrestre. Maintenant, un Funko POP capture la faim du bébé alors qu’il regarde le réservoir contenant les œufs, admirant ce qu’il espère faire d’un repas savoureux.

Il y a eu un tollé au sujet de The Child mangeant ces œufs, mais certains se sont également demandé s’il ne les mangeait peut-être pas, mais essayait de les garder en sécurité parce qu’il prévoyait qu’il pourrait y avoir un danger pour les œufs à l’avenir. Honnêtement, nous pensons qu’il n’est qu’un bébé affamé, et les bébés mangeront tout ce qu’ils peuvent mettre la main même si ce n’est pas comestible, alors peut-être devrions-nous lui couper une pause.

Vous pouvez vous procurer le Funko POP chez Amazon pour 10,99 $ à partir d’aujourd’hui.





Figurine Remnant Stormtrooper Black Series

Ce ne serait pas Mando Monday sans un autre personnage de la Black Series. Puisque nous avons déjà plusieurs versions de Mando lui-même, ainsi que tous les autres personnages principaux, il est temps de laisser les fans constituer les vestiges des forces impériales. Voici un Remnant Stormtrooper, le genre vu après Moff Gideon et son escouade de Deathtroopers. L’armure est éraflée et sale, ne brille plus comme lorsque l’Empire était au sommet de sa puissance, et vous pouvez les récupérer chez Target pour 19,99 $ à partir d’aujourd’hui.

Affiches de cartes en métal mandalorien

Toutes les nouvelles marchandises de The Mandalorian ne sont pas destinées à votre étagère. Displate possède une collection d’affiches métalliques conçues pour ressembler à des cartes à collectionner illustrées. Il existe au total 17 affiches métalliques disponibles en deux tailles différentes avec différentes options d’impression et d’encadrement. Le prix pour chacun commence à 44 $, mais cela augmentera en fonction de la taille et des options de personnalisation que vous choisissez. Rendez-vous sur Displate pour voir toutes les affiches métalliques.

C’est la façon dont la chemise RSVLTS

Le nombre de Mandaloriens que nous avons vus dans le Guerres des étoiles l’univers s’est un peu élargi depuis Le mandalorien a fait ses débuts l’année dernière. Vous pouvez désormais rendre hommage à beaucoup d’entre eux avec cette nouvelle chemise boutonnée de RSVLTS, avec les casques de Din Djarin, Sabine Wren, Boba Fett, The Armorer, The Heavy Infantry Mandalorian, et plus encore.

Vous pouvez commander la chemise de RSVLTS pour 65 $ à partir d’aujourd’hui.

