L’Emprise du Vice (Brazen) : Faut-il regarder le film avec Alyssa Milano sur Netflix ?

Basé sur le roman La Messagerie rose (Brazen Virtue) de Nora Roberts, Alyssa Milano incarne la célèbre romancière policière Grace Miller. Après un appel urgent, elle retourne dans sa maison familiale, habitée par sa sœur Kathleen. Ancienne toxicomane qui a récemment divorcé de son riche mari et perdu la garde de son enfant, elle est maintenant propre et travaille comme enseignante à l’école locale. Kathleen demande l’aide de Grace pour retrouver la garde complète de son fils, mais garde secrète son travail d’interprète de webcam. Peu de temps après l’arrivée de Grace, elle est retrouvée morte chez eux.

De quoi ça parle ?

Lorsque la sœur de l’auteur de romans policiers Grace Miller est assassinée et que sa double vie en tant qu’interprète de webcam est révélée, elle ignore les avertissements des détectives et s’implique dans l’affaire. Alors que les preuves s’accumulent, Grace décide de tendre un piège pour attraper le meurtrier de sa sœur.

Critique de L’Emprise du Vice

Bien que Alyssa Milano fasse un travail décent pour maintenir le film à flot, il ne suffit pas de détourner l’attention de cette histoire de crime peinte par numéros. Tout ce qui se passe dans le film a été fait d’innombrables fois auparavant au cinéma et à la télévision, et à un niveau beaucoup plus élevé. L’attrait d’une histoire de crime, en particulier d’un polar comme celui-ci, est qu’elle soit crédible. C’est peut-être de la fiction, mais il faut quand même un certain ancrage dans la réalité. Beaucoup de l’intrigue de L’Emprise du Vice est totalement invraisemblable. Le fait qu’elle soit autorisée à être impliquée dans l’affaire est l’impossibilité la plus évidente, mais il y a aussi des coïncidences idiotes – comme le fait qu’un détective d’homicide se trouve juste à côté.

Ignorant l’invraisemblance, L’Emprise du Vice a une certaine valeur de divertissement en tant que thriller policier. Il y a beaucoup de suspects louches, chacun avec une forme de motif crédible, et le personnage de Milano est suffisamment intelligent et intuitif pour mener une enquête intéressante et approfondie. Milano elle-même joue bien le rôle, faisant preuve de polyvalence dans la façon dont elle oscille entre ténacité et vulnérabilité. Parfois, elle est un peu trop vulnérable, surtout aux charmes d’un détective voisin. Le film est autant une romance qu’un drame policier, et parfois ces choses ne se mélangent tout simplement pas.

Brazen | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

La relation entre Grace et le détective Ed progresse à la vitesse de la lumière, les deux s’accrochant immédiatement l’un à l’autre. Ils vont à leur premier rendez-vous la nuit où Kathleen est tuée, mais il semble continuer d’essayer d’impressionner Grace, accablée de chagrin, malgré sa récente perte. Encore plus étrange, elle est dedans. Cependant, la romance injecte quelque chose de plus dans un thriller policier extrêmement banal.

Dans L’Emprise du Vice , Grace dit que ses livres traitent du patriarcat et de l’exploitation des femmes. Il y a des moments où le film donne l’impression d’essayer de faire valoir un point sur la même chose. Malheureusement, il rate complètement la cible, et le fait qu’il se concentre sur le meurtre d’une travailleuse du sexe signifie qu’il finit par imiter la même exploitation qu’il essaie de dénoncer. Cette tentative de message plus profond détourne l’attention de ce qui est autrement un tarif de genre typique.

L’Emprise du Vice peut être ringard, sans originalité et prévisible, mais Alyssa Milano maintient le navire à flot. Il s’agit d’un thriller policier de base qui offre quelques sensations fortes bon marché et un certain niveau de plaisir si vous n’essayez pas de le prendre au sérieux.