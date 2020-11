L’empire de vente au détail du propriétaire de Topshop, Sir Philip Green, est au bord de l’effondrement à l’approche de l’administration

L’empire de vente au détail Topshop de Sir Philip Green a déclaré qu’il travaillait sur un certain nombre d’options pour «garantir l’avenir» du groupe, confirmant des semaines de spéculation selon lesquelles ses marques de grande distribution sont sur le point de s’effondrer. Le groupe Arcadia de Sir Philip – qui en est propriétaire marque, y compris Topshop, Topman, Burton, Dorothy Perkins et Miss Selfridge – serait en pourparlers pour obtenir 30 millions de livres sterling de financement d’urgence dans le but d’éviter l’effondrement et de sauver environ 15000 emplois. le financement n’est pas à venir Arcadia pourrait devenir l’effondrement le plus médiatisé pendant la crise des coronavirus et mettre fin au règne controversé de Sir Philip en tant que plus grand nom de la mode High Street. Les verrouillages ont un «impact matériel» Le milliardaire, qui a vu son ancien empire BHS s’effondrer en 2015 juste un an après l’avoir vendu pour 1 £, blâme les verrouillages de Covid-19 pour les malheurs actuels d’Arcadia.L’empire de vente au détail Arcadia de Sir Philip Green a déclaré qu’il travaillait sur « l’option de contingence pour assurer l’avenir des marques du groupe après avoir annoncé qu’il tomberait sous administration dans quelques jours (Photo: Yui Mok / PA) Un porte-parole de Sir Philip a déclaré: «La fermeture forcée de nos magasins pendant des périodes prolongées à la suite du Covid -19 La pandémie a eu un impact important sur les échanges commerciaux de nos activités. «En conséquence, les conseils d’administration d’Arcadia ont travaillé sur un certain nombre d’options d’urgence pour assurer l’avenir des marques du groupe.» Administrateurs en attente La société a poursuivi en insistant pour que ses magasins, qui sont au nombre d’environ 2500, rouvriront une fois le verrouillage actuel Les restrictions sont assouplies à partir du 2 décembre. Le porte-parole a déclaré: «Les marques continuent de faire du commerce et nos magasins ouvriront à nouveau en Angleterre et le ROI dès que les restrictions du gouvernement Covid-19 seront levées la semaine prochaine.» Cependant, il est entendu que si Sir Philip n’a pas réussi à obtenir le financement d’urgence qu’il demandera à ses conseillers du cabinet comptable Deloitte de mettre la société sous administration dès lundi matin. En savoir plus Dernier coronavirus: l’ancien patron islandais prédit la disparition de l’empire Topshop de Philip Green et de la maison de Fraser de Mike Ashley Si l’effondrement est confirmé, Deloitte maintiendra alors autant de magasins qu’il le jugera viables ouverts tout en essayant de trouver des acheteurs pour tout ou partie Il devrait y avoir un certain nombre de parties intéressées dans des marques telles que Topshop, mais d’autres, dont Dorothy Perkins et Burton, sont considérées comme peu susceptibles de survivre à un processus administratif.