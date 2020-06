L’Empire contre-attaque l’édition 4K pour aider à la réouverture des cinémas britanniques – / Film

La Force pourrait être avec les cinémas du Royaume-Uni, qui recevront un coup de pouce de l’édition 4K remasterisée Star Wars: l’Empire contre-attaque alors qu’ils rouvrent leurs portes en juillet. Disney projette L’empire contre-attaque Édition 4K pour le public britannique alors que les théâtres du pays ouvrent dans le cadre du plan de relance économique du gouvernement. Ce sera la première fois que cette édition du film de 1980 sera projetée en salles.

Variety rapporte que les cinémas du Royaume-Uni recevront un coup de pouce de L’empire contre-attaque comme ils rouvrent les cinémas en juillet. Disney laisse l’édition remasterisée 4K de l’emblématique Guerres des étoiles film, qui fête son 40e anniversaire cette année, hors du coffre de Disney parmi plusieurs autres titres Disney pour les exposants du Royaume-Uni, qui envisagent une date de réouverture le 4 juillet.

À ce jour, l’édition 4K de L’empire contre-attaque, qui était le deuxième titre de la trilogie originale et réalisé par Irvin Kershner, n’a été disponible que sur la plateforme de streaming Disney + et sur Blu-ray, où il est sorti fin mars dans le cadre d’une sortie 4K des neuf films Skywalker Saga, dont Star Wars: La menace fantôme, Star Wars: L’attaque des clones, Star Wars: La vengeance des Sith, Star Wars: Un nouvel espoir, Star Wars: l’Empire contre-attaque, Star Wars: Le retour des Jedi, Star Wars: The Force Awakens, The Rise of Skywalker aussi bien que Rogue One: A Star Wars Story.

En raison de la récence de ces remasters, cela marquera également la première fois qu’un Guerres des étoiles le film de la trilogie originale sera jamais projeté dans les salles en 4K. Ce sera donc certainement un tirage au sort pour les cinémas du Royaume-Uni, qui sont les dernières entreprises à ouvrir dans le plan de relance économique du gouvernement après plus de trois mois de fermetures en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les cas de coronavirus au Royaume-Uni diminuant lentement, cela pourrait être le coup de pouce dont les théâtres ont besoin pour reprendre leurs activités.

Le géant du cinéma européen Vue montrera le film au Royaume-Uni, qui envisage également une réouverture début juillet pour la plupart de ses cinémas britanniques. Vue a publié plusieurs mesures contre les coronavirus qu’elle prévoit d’appliquer dans tous ses sites, notamment l’isolement physique des groupes familiaux via des systèmes de réservation en ligne, l’étalement des heures de tournage pour maintenir la distance sociale et l’introduction de protocoles améliorés de nettoyage et de protection des employés. Parmi les grandes chaînes de théâtre du Royaume-Uni, Cineworld a également confirmé qu’elle rouvrira ses théâtres au Royaume-Uni et aux États-Unis le 10 juillet.

Articles sympas du Web: