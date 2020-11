L’émission nocturne de lancement de la PS5 à la télévision mercredi

Mercredi soir, Sony célèbre une soirée de lancement spéciale pour marquer le début de la PS5, qui peut être suivie à la télévision, sur YouTube & Co. Il y a même quelque chose à gagner.

L’émission du 18 novembre sera diffusée sur ProSieben MAXX à 21h15, offre aux téléspectateurs et aux invités de nombreuses surprises ainsi que des sujets passionnants liés à la PS5, animés par Johanna Klum.

Parmi les participants figurent l’expert en jeu Sofia Kats de Rocket Beans TV, le comédien passionné de jeux vidéo Torsten Sträter, l’acteur et conférencier en conception de jeux Uke Bosse, le streamer et vlogger Trymacs ainsi que le joueur et globe-trotter Sarazar. Ensemble, ils se consacrent à toutes sortes de sujets PS5, y compris un déballage, l’histoire PlayStation, des discussions approfondies sur la prochaine génération, un grand quiz PlayStation et un Let’s Play.

L’émission marque la fin de la campagne «Road to PS5». Dans ce cadre, la console de nouvelle génération voyagera à travers l’Allemagne chez divers experts du jeu qui présenteront des aspects individuels de la PS5 à chaque étape de la tournée – avant que la PS5 ne parvienne enfin aux fans lors de son apparition en Europe le 19 novembre.

Concours PS5

Pour fêter correctement le lancement, Sony organise un grand concours PS5. Les symboles PlayStation sont affichés à plusieurs reprises pendant le spectacle. Vous devez les noter dans le bon ordre, puis les inscrire sur la page du concours afin de gagner un méga prix.