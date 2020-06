L’émission la plus populaire de HBO Max est Looney Tunes Cartoons – / Film

HBO Max lancé en grande pompe la semaine dernière avec l’un des catalogues les plus impressionnants pour tout nouveau service de streaming. De la série HBO acclamée par la critique comme Le Trône de Fer et Les Sopranos, à la centrale de streaming convoitée copains, pour toute la filmographie de Studio Ghibli, il semblait que n’importe quel film ou émission pouvait gagner l’honneur d’être le titre le plus populaire de HBO Max.

Mais l’émission la plus populaire sur HBO Max n’était pas Le Trône de Fer ou tout ce qui vise les adultes. Au lieu de cela, les enfants ont gagné, avec Looney Tunes Cartoons devenant ainsi l’émission la plus demandée sur HBO Max. L’émission n ° 2 la plus populaire? Le spectacle pas trop tard avec Elmo. Oui, il est sûr de dire que les enfants vont bien.



Rappelez-vous quand HBO Max a déboursé des millions de dollars pour les droits de streaming sur copains, la sitcom extrêmement populaire qui a dépassé les listes les plus regardées de Netflix pendant des années? Bien, copains n’était même pas l’émission la plus regardée sur HBO Max la première semaine depuis le lancement du service de streaming. Au lieu, Looney Tunes Cartoons, le nouveau remake de la série animée classique, a pris le gâteau. Gee, n’est-ce pas un puant?

Bloomberg rapporte que Looney Tunes Cartoons était l’émission la plus demandée lorsque le service HBO Max d’AT & T a fait ses débuts le 27 mai, selon Parrot Analytics, une entreprise qui évalue à quel point les émissions de télévision populaires sont basées sur les médias sociaux, les avis des fans et le piratage. Après avoir suivi de près à la deuxième place, Le spectacle pas trop tard avec Elmo, Un riff sur le talk-show animé par la bien-aimée Rue de Sesame personnage.

Jusqu’à présent, il semble que HBO Max ait réussi à accaparer le marché familial, sur lequel Netflix a eu une emprise assez ferme au cours des dernières années avec son contenu familial et l’abondance de spectacles animés acclamés. Mais avec une propriété classique comme Looney Tunes – et un redémarrage qui capture apparemment l’esprit de l’original avec panache – il semble que HBO Max se construit pour être un concurrent puissant.

Mais HBO Max a encore un long chemin à parcourir avec ses titres originaux, qui n’ont pas réussi à faire le buzz que Netflix Originals a pu faire. La comédie avec Anna Kendrick Aimer la vie, son nouveau spectacle le plus populaire pour les adultes, a dépassé Elmo comme la deuxième nouvelle série la plus chaude sur HBO Max ces derniers jours, mais n’est pas près du statut de refroidisseur d’eau comme Disney + Le Mandalorien ou la plupart des autres émissions Netflix. Parrot Analytics rapporte que même les émissions d’Apple TV + Pour toute l’humanité et Dickinson vu plus de buzz que Aimer la vie – ce qui est un peu triste compte tenu de la faible réception du service de streaming d’Apple.

HBO Max aura besoin d’intensifier son jeu s’il veut espérer rivaliser avec les géants du streaming Netflix, Hulu et Amazon, et de nouveaux venus forts comme Disney +. Jusqu’à présent, le déploiement a été loin d’être idéal, avec le manque de résolutions 4K et un processus d’abonnement déroutant pour les abonnés HBO actuels. Mais AT&T espère, semble-t-il, attirer de nouveaux abonnés avec de nouveaux programmes originaux, que HBO Max prévoit de déployer par dizaines à un rythme similaire aux versions de Netflix à tir rapide. Pour l’instant, c’est tout le monde.

