LEMIRE & KINDT résolvent le meurtre de Dieu dans COSMIC DETECTIVE

Crédits: David Rubin



Communiqué de presse

Depuis plus de deux ans, les écrivains à succès Jeff Lemire (BLACK HAMMER; DESCENDER), Matt Kindt (BANG !; MIND MGMT) et l’artiste de renommée internationale David Rubín (ETHER; BEOWULF) ont travaillé en secret sur un tout nouveau roman graphique original. Le livre, intitulé DÉTECTIVE COSMIQUE, est un mystère épique de science-fiction qui demande: quand un Dieu est assassiné, qui résout le crime?

Crédits: David Rubin



Crédits: David Rubin



Dans DÉTECTIVE COSMIQUE, un Dieu est retrouvé mort. Un jeu déloyal est suspecté. Mais qui enquête sur le meurtre d’un dieu? Pas n’importe qui, c’est sûr. Entrez notre détective. Il a une femme, un enfant et un travail de jour apparemment normal en tant qu’œil privé. Mais depuis des années, il travaille pour une cabale souterraine secrète de personnages ténébreux, une organisation engagée dans une alliance difficile avec des forces cosmiques au-delà de notre imagination.

« Matt et moi avons eu la chance de collaborer dans le passé, mais jamais de créer notre propre monde et notre propre mythologie », a déclaré Jeff Lemire. « Nous voulions faire quelque chose de bizarre et mystérieux, un monde rempli de grandes idées dans lesquelles nous savions que l’imagination visuelle folle de David prospérerait. »

Dans DÉTECTIVE COSMIQUE, le meurtre du dieu menace de déranger les dieux et de déchirer le tissu même de notre réalité. Seul notre détective fait obstacle à une destruction totale. Mais le mystère qu’il découvre sera-t-il pire que le désastre qu’il essaie d’éviter? Et son esprit craquera-t-il sous les révélations qu’il est sur le point de découvrir avant de pouvoir faire quoi que ce soit?

Crédits: David Rubin



« DÉTECTIVE COSMIQUE est une histoire de crime qui canalise Jack Kirby, David Lynch et Raymond Chandler », a déclaré Matt Kindt. « C’est une histoire ancrée dans le noir qui devient finalement complètement folle de cosmique. »

Lemire et Kindt sont des amis de longue date et des collaborateurs occasionnels, et DÉTECTIVE COSMIQUE marque leur première collaboration appartenant à un créateur. L’histoire a été écrite spécifiquement pour l’artiste David Rubín et ses illustrations cinématographiques grand écran. Rubín a précédemment collaboré avec Lemire sur SHERLOCK FRANKENSTEIN, de l’univers BLACK HAMMER de Lemire, et Rubín a co-créé et illustré ETHER avec Matt Kindt.

«Nous pouvons vivre dans différents pays – avec Matt aux États-Unis, Jeff au Canada et moi-même en Espagne – mais nous nous sommes tous rencontrés en personne et, plus important encore, nous aimons tous dessiner, créer et raconter des histoires.» dit David Rubín. «Nous avons tous les trois travaillé ensemble auparavant et nous nous connaissons bien, à la fois nos points forts et nos points faibles. Avec DÉTECTIVE COSMIQUE, nous faisons tout ce que nous aimons faire, et en même temps, nous ouvrons une nouvelle voie dans notre carrière. «

Crédits: David Rubin



« L’une des raisons pour lesquelles nous apportons DÉTECTIVE COSMIQUE pour Kickstarter, c’est qu’il nous permet de créer des extras sympas que nous ne pourrions pas faire avec un éditeur traditionnel », a déclaré Kindt. « Pour le Kickstarter, nous faisons DÉTECTIVE COSMIQUE des cartes à jouer, mettant en vedette les dessins des personnages de David Rubín. «

DÉTECTIVE COSMIQUEsera présenté dans une couverture rigide au format deluze surdimensionné (8 ¾ x 11/58 ”), offrant aux lecteurs une expérience immersive, avec de l’art en couleur et de multiples pages d’art et d’histoire. Cette édition exclusive de Kickstarter comprendra des fonctionnalités qui ne seront plus disponibles ailleurs après la fin du Kickstarter – y compris des illustrations exclusives spécialement conçues pour ce volume en édition limitée. le DÉTECTIVE COSMIQUE les cartes à jouer sont également une exclusivité Kickstarter.

le DÉTECTIVE COSMIQUE La campagne Kickstarter est désormais en ligne sur https://www.kickstarter.com/projects/1266952446/cosmic-detective-a-graphic-novel-by-lemire-kindt-rubin

Pour les mises à jour, suivez Cosmic Detective sur Twitter.