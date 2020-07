L’embouteilleur «Odeur de l’espace» vise la lune et prévoit «Eau de Luna»

« Eau de Luna » offrira l’odeur de la lune – telle que décrite par les astronautes d’Apollo – comme une option pour les bailleurs de fonds de la campagne de financement participatif « Eau de Espace » (Odeur de l’Espace). (Crédit image: Eau de Space)

Si vous aimez l’odeur de l’espace, attendez d’avoir une bouffée de lune.

Telle est la proposition en attente de lancement pour les milliers de personnes qui ont déjà soutenu « Eau de Space », une fragrance financée par un financement participatif qui est conçue après que les astronautes aient senti l’odeur distincte après être rentré dans leur vaisseau spatial à partir de sorties dans l’espace. Après avoir rapidement atteint près d’un demi-million de dollars sur Kickstarter, la campagne est maintenant prête à viser la lune.

L’équipe derrière Eau de Space s’apprête à mettre en bouteille « Eau de Luna » – l’odeur de la lune.

« Débloquez l’objectif extensible » Odeur de la lune « à 700 000 $ promis et sélectionnez » L’odeur de l’espace « ou » L’odeur de la lune « , » la campagne devrait annoncer jeudi 16 juillet le 51e anniversaire du lancement d’Apollo 11, la première mission à poser des humains sur la lune.

Le parfum «Eau de l’espace» recréera l’odeur que les astronautes ont signalé avoir senti après être rentré de l’extérieur des sas de leurs navires sur les sorties dans l’espace. Les astronautes ont comparé l’odeur de l’espace au métal brûlé, au rhum, aux baies et à la crème de soupe aux champignons. (Crédit image: Eau de Space)

Passer le test de l’odorat

Si offrir l’odeur de l’espace ressemble à une blague, c’est parce que c’était le cas: l’un des sous-traitants de la NASA l’a utilisé pour un gag du poisson d’avril en 2019.

Mais avant qu’il ne soit utilisé comme gadget, il était au centre d’un chimiste basé au Royaume-Uni avec une histoire de création d’odeurs inhabituelles. Steve Pearce d’Omega Ingredients travaille depuis 40 ans pour produire des arômes naturels pour le commerce des aliments et des boissons, mais il a également collaboré avec des musées et des artistes pour formuler des parfums qui seraient autrement impossibles à sentir, tels que les cheveux de Cléopâtre et l’atmosphère dans le ancienne station spatiale russe Mir.

C’est cette dernière odeur de l’intérieur d’un vaisseau spatial qui a conduit Pearce à travailler également sur la création de l’odeur de l’extérieur – l’espace extra-atmosphérique -. Pendant des années, les astronautes ont rapporté avoir détecté une odeur une fois de retour dans les sas de leurs navires qui n’était pas là avant d’ouvrir la trappe.

Les astronautes d’Apollo ont décrit l’odeur de la lune – rencontrée après être rentré dans le module lunaire et être entrée en contact avec la poussière sur leurs combinaisons spatiales – comme une odeur de poudre à canon. (Crédit d’image: NASA)

« J’ai eu cette opportunité unique de vérifier à quoi ressemble l’espace. Ça sent le soudage. C’est une odeur très ozonée, métallique et très distinctive », a déclaré le cosmonaute russe Sergey Ryazansky en 2017.

« Quand ils ouvrent la trappe et que nous repressurisons, il y a une odeur très forte. Et je l’ai senti et il a été immédiat que je savais ce que c’était », a déclaré l’astronaute de la NASA Randy Bresnik. « Ça sent la crème de soupe aux champignons. »

D’autres explorateurs de l’espace ont comparé l’odeur de l’espace au steak brûlé, au rhum et aux framboises. Pearce avait la capacité d’essayer de reproduire l’odeur et, après avoir échangé des courriels avec un scientifique de la NASA en 2008, a entrepris de trouver l’équivalent terrestre, produit chimiquement.

« Il y avait un désir de pouvoir recréer » l’odeur de l’espace « pour aider à rendre la formation plus réaliste », a-t-il déclaré.

Flairer autour de la NASA

Malgré l’intérêt, la version de Pearce de l’odeur de l’espace n’est jamais entrée dans le régiment d’entraînement des astronautes de la NASA. L’agence spatiale n’a pas financé ou autrement confié à Pearce la fourniture du parfum, mais cela n’a pas empêché la nouvelle d’un tel événement de devenir viral … deux fois.

En 2008, puis à nouveau en 2012 et 2013, de nombreuses publications d’actualités à travers le monde ont raconté comment Pearce développait un parfum en collaboration avec la NASA ou comment son parfum était utilisé par les astronautes pour se préparer à l’espace, bien que cela ne se soit jamais produit.

S’il y avait un avantage à la fausse déclaration, c’est qu’elle a finalement attiré l’attention de l’équipe derrière Eau de Space.

« Lorsque nous avons découvert qu’une formule avait été créée, la première chose que nous avons faite a été de la rechercher sur Google. Mais, elle n’existait pas … commercialement, au moins », Matt Richmond, chef de produit chez Eau de Space, a déclaré collectSPACE.

Estimant que la réponse se trouvait dans les dossiers de la NASA, Richmond a soumis une demande FOIA (Freedom of Information Act), demandant à l’agence spatiale de fournir une liste d’ingrédients ou même un échantillon du parfum utilisé pour former les astronautes. Bien sûr, comme il n’en existait pas, la NASA n’a pas pu aider.

Au lieu de cela, Richmond s’est connectée à Pearce et, après avoir pris connaissance des dépenses liées à la création d’un échantillon, a réalisé que le projet était mûr pour Kickstarter.

« Nous savions que le crowdfunding serait la solution idéale pour ce projet. Nous pourrions effectuer des tests bêta, lever des fonds, effectuer des études de marché, payer pour la fabrication et obtenir les commentaires des clients en une seule fois », a déclaré Richmond. « Nous avons été humiliés et extrêmement excités par l’effusion de soutien. Qui savait qu’il y avait autant de geeks spatiaux comme nous? »

Vers la Lune

«L’eau de l’espace», l’odeur de l’espace, est basée sur l’arôme créé par le chimiste Steve Pearce d’Omega Ingredients. (Crédit image: Eau de Space)

Mercredi 15 juillet, la campagne Eau de Space avait 10 500 contributeurs et levé plus de 455 000 $ en promesses de dons, plus d’un mois restant pour attirer plus de soutien.

À 40000 $, la campagne a amélioré la taille de toutes les bouteilles de ses bailleurs de 2 à 4 onces, et dès le début, pour chaque bouteille achetée, un deuxième échantillon d’Eau de Space a été réservé pour un don à une STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) programme éducatif. (Les écoles peuvent s’inscrire pour des dons via la page Kickstarter du projet.)

Pour son prochain objectif, à 700 000 $, l’équipe s’est tournée vers un autre des projets antérieurs de Pearce.

En 2010, des artistes travaillant avec le Stedelijk Museum d’Amsterdam ont créé une édition limitée à gratter et renifler qui mettait en vedette l’odeur de la lune en utilisant le parfum « Moondust Natural R342 » de Pearce. Pearce a conçu l’arôme lunaire autour de la description, par le marcheur lunaire d’Apollo 16, Charlie Duke, du régolithe lunaire, ou sol.

« C’est vraiment une forte odeur », a dit Duke par radio après avoir senti la poussière des taches sur sa combinaison spatiale une fois de retour à l’intérieur du module lunaire sur la lune en 1972. « Ça a ce goût – pour moi [of] la poudre à canon – et l’odeur de la poudre à canon aussi. «

Maintenant, en collaboration avec Pearce et ses collègues d’Omega Ingredients, Richmond est en mesure de proposer aux bailleurs de fonds de la campagne «Eau de Luna». En supposant que l’objectif d’étirement soit atteint, il sera intéressant, dit-il, de voir quel parfum est le plus populaire: l’odeur de l’espace ou l’odeur de la lune.

« La lune est plus tangible que l’espace, vous pouvez la voir la plupart du temps chaque nuit, et le rêve américain de mettre la première personne sur la lune a inspiré les générations », a déclaré Richmond. « Mais, étant donné que tant de contributeurs se sont engagés pour leur bouteille d’eau de l’espace, je dirais que la lune ferait mieux de se mettre en marche pour rattraper son retard! »

