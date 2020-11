L’Elysée sous-estimé arrive sur Blu-ray 4K le 9 février

Neil Blomkampfilm sous-estimé Élysée sortira en 4K Blu-ray le 9 février de l’année prochaine. En vedette Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, Wagner Moura, et William Fichtner, le disque sera livré avec un certain nombre de fonctionnalités spéciales sur le disque, couvrant la réalisation du film et les effets spéciaux. Élysée suit District 9 en 4K, alors que le film Blomkamp le plus connu a été diffusé plus tôt cette année. Consultez la couverture et la liste des fonctionnalités spéciales pour la version ci-dessous.

Fonctionnalités Blu-ray Elysium 4K

«En 2154, il existe deux catégories de personnes: les très riches, qui vivent sur une station spatiale artificielle immaculée appelée Elysium, et les autres, qui vivent sur une Terre surpeuplée et en ruine. La secrétaire Delacourt (Jodie Foster) s’arrêtera à rien pour préserver le style de vie luxueux des citoyens de l’Élysée – mais cela n’empêche pas les habitants de la Terre d’essayer d’entrer par tous les moyens possibles. Max (Matt Damon) accepte de se lancer dans une mission qui met la vie en danger. qui pourrait apporter l’égalité à ces mondes polarisés. «

MATÉRIEL BONUS

DISQUE BONUS 4K ULTRA HD: Exosquelettes, explosions et action Chorégraphie du film

Le héros, le psychopathe et les personnages du film

L’art du Élysée Miniatures

Bugatti 2154

Bandes-annonces théâtrales DISQUE BLU-RAY ™: Collaboration: créer les performances du film

Ingénierie Utopia: Créer une société dans le ciel

Scène étendue

Visions of 2154 – Une exploration interactive de l’art et du design du film

À l’appui de l’histoire: les effets visuels du film

La technologie de 2154

Le voyage vers Élysée Envisioning Élysée Capturer Élysée Améliorer Élysée

J’ai vraiment aimé ce film quand il est sorti. District 9 obtient tout l’amour et à juste titre, mais cela a une grande distribution, une pléthore de grands effets et une histoire sympathique. Quand cela sortira l’année prochaine, essayez-le, ou si vous l’avez déjà vu, une autre montre. Voir aussi PS5: les fournisseurs back-end commencent également

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!