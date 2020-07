L’élégante montre intelligente Moto 360 est de 100 $ aux États-Unis

le La Moto 360 n’est pas seulement une smartwatch au look cool mais aussi une robuste. Fabriquée à partir de matériaux haut de gamme comme le verre résistant aux rayures, les vis en titane et le revêtement PVD ultra-dur résistant aux rayures, cette smartwatch est conçue pour durer.La plupart de ces matériaux haut de gamme coûtent cher, la Moto 360 n’est pas une smartwatch bon marché. Dévoilé l’année dernière, le Moto 360 se vend actuellement 300 $, un peu plus que ce que vous paieriez pour un non-LTE Montre connectée Samsung Galaxy Watch Active 2.

Si vous avez toujours voulu une montre intelligente Moto 360 mais que vous ne pouviez pas en obtenir une en raison du prix élevé, nous sommes heureux de vous dire que le prix ne sera pas un problème pendant un certain temps. Amazon et B&H Video l’ont en vente pour beaucoup moins de 300 $.

En fait, comme le titre l’indique, vous pouvez économiser 100 $ lorsque vous achetez une Moto 360 dès maintenant chez l’un des deux détaillants américains. Cependant, si vous choisissez de Achetez le Moto 360 de B&H Video, vous pourrez choisir parmi trois options de couleur: Phantom Black, Rose Gold et Steel Grey. D’autre part, Amazon a le Moto 360 en vente en noir fantôme et gris acier.

Malgré son nom, le Moto 360 n’est pas fabriqué par Motorola. Le Moto 360 de 3e génération est fabriqué par une société appelée eBuyNow, mais à part cela et le prix élevé, il n’y a rien de mal avec la montre connectée Wear OS.