L’électricien a appuyé sur l’interrupteur

Boulaye Dia est une assurance-vie depuis Reims dans la bataille de relégation de Ligue 1 et actuellement même le leader de la liste des buteurs de la ligue – devant des stars comme Kylian Mbappe ou Neymar. Cela frôle le miracle, car Dia n’est jamais allée en internat dans un club prestigieux. Il a même travaillé comme électricien pendant deux ans. Retour sur une carrière de football hors du commun.

Quelle équipe est la meilleure buteuse de Ligue 1? Il a été facile de répondre à cette question ces dernières années. Car en sept des huit dernières saisons, le champion de la série Paris Saint-Germain avait le joueur le plus précis de ses rangs: Kylian Mbappe, Edinson Cavani étaient chacun deux meilleurs buteurs, Zlatan Ibrahimovic même trois fois meilleur buteur de France.

Le seul qui pouvait briser la phalange du PSG était Lyons Alexandre Lacazette lors de la saison 2014/15 – et donc pas un petit nom. Pour le moment, cependant, c’est exactement une personne assez inconnue qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 et qui a donc actuellement les meilleures chances pour le titre de meilleur buteur: Boulaye Dia du Stade Reims.

Le joueur de 24 ans du candidat à la relégation compte huit buts sur son compte personnel après dix jours de match – et donc plus que Mbappe et Cie. .

C’est un petit miracle que le Sénégalais d’origine française se soit classé dans la première division. Et qu’il est maintenant en tête de la liste des buteurs, une grande.

Parce que: Dia n’est pas passée par un internat pour jeunes d’un club respecté, a travaillé comme électricien pendant deux ans et a toujours joué en quatrième division en 2018. «Si tu veux, tu peux» est sa devise dans la vie, comme son frère Harouna France Football trahi.

© PASCAL GUYOT / AFP via Getty Images

Dia sait très tôt qu’il veut devenir professionnel

La carrière de Dia est très inhabituelle. En tant que sixième de sept enfants, il a grandi dans des circonstances simples près de la frontière suisse à Oyonnax. Comme ses frères aînés, il a également commencé à jouer au football.

« Nous savions qu’il n’était pas mauvais, mais nous l’avons énervé en lui disant qu’il n’était pas à la hauteur », se souvient son frère Harouna. « Il a ensuite répondu: » Vous verrez, quand je serai grand, je percerai en tant que footballeur et vous sortirai tous d’ici « », a-t-il ajouté. Ses frères n’ont pas pris la grande annonce très au sérieux: «Nous avons ri à mort», a avoué Harouna.

Le grand plan de Boulaye Dia pour faire de cette annonce une réalité et devenir un footballeur professionnel menaçait cependant d’échouer régulièrement. En tant que garçon au Plastic Vallee FC local, il a attiré l’attention dès le début, mais il est rapidement devenu clair pour lui que dans le département jeunesse d’un club professionnel, il aurait de bien meilleures conditions et de meilleures chances d’atteindre le grand objectif.

Il l’a donc essayé pour la première fois à l’AS Saint-Etienne à l’âge de onze ans. Le père Nouah, qui n’a pas grand-chose à voir avec le football, s’est chargé de conduire le talent à l’entraînement d’essai. Mais sur l’autoroute, l’ancienne Renault 21 de la famille a été laissée à mi-chemin entre Oyonnax et Saint-Etienne. Le père a remis le véhicule à flot, mais a ensuite décidé de rentrer tout de suite – et a ainsi détruit le rêve de Boulaye.

Boulaye Dia: Lyon n’avait pas assez d’os carpiens

Dia a eu sa prochaine chance au prestigieux département jeunesse de l’Olympique de Lyon. « Entre 13 et 15 ans, je suis allé à l’entraînement d’observation chaque premier mercredi du mois », se souvient-il. La persévérance a payé au début, car Dia a finalement fait partie de la très courte liste.

« J’étais le plus petit, le deuxième était un placard, le troisième était techniquement meilleur, » Dia se retourna. Afin de prendre une décision, Lyon a insisté pour faire une analyse des os du poignet sur le trio pour avoir une idée de la taille des kickers juniors.

Et le résultat a été dévastateur pour Dia: l’Olympique était d’avis qu’il ne serait pas assez grand pour le football professionnel. « Mais mes frères étaient tous grands. Je n’ai pas compris », a déclaré Dia. « Bien sûr, j’ai été assez petit pendant longtemps. Mais maintenant, je mesure 1,80 mètre. J’en suis complètement satisfait », a-t-il ajouté.

Dia travaille comme électricien pendant deux ans: « Seulement temporairement »

Le rêve de devenir footballeur était terminé pour l’instant. Dia a rejoint une meilleure équipe de jeunes du Jura Sud, mais le football était une question mineure au début. Il a terminé sa formation d’électricien à l’âge de 18 ans et a exercé cette profession pendant deux ans.

« Je me suis dit que ce n’était que temporaire, juste une chose entre-temps et que je me concentrerais ensuite un peu plus sur le football plus tard », a déclaré Dia.

«Je devais me lever tôt, travailler parfois la nuit quand il faisait froid dehors et que tout le monde dormait», a-t-il dit, en se remémorant le temps qui, à son avis, le façonnait beaucoup – et qu’il appréciait aussi. « Si je dois recommencer à un moment donné, je le referai », a déclaré Dia.

En 2017, Pascal Moulins, l’ancien entraîneur des jeunes de Dia, s’est souvenu du joueur de 20 ans. « Je voulais savoir s’il était dur », était son plan pour mettre l’attaquant à l’épreuve une dernière fois. Moulins a été promu entraîneur de la quatrième division Jura Sud et était à la recherche d’un attaquant talentueux.

Le club a fourni à Dia un contrat amateur – et il a immédiatement remboursé la confiance avec des buts. 15 buts en seulement 21 matchs de championnat ont fait de lui la grande découverte de la quatrième division et après des années de stagnation – comme s’il avait appuyé sur un interrupteur – a soudainement mis en branle un développement rapide.

© NorbertScanella / PanoramiC

Le président de Reims ne veut pas mettre d’obstacles sur le chemin de Dia

L’équipe de première division du Stade Reims s’est immédiatement intéressée à Dia et l’a obtenu après seulement un an en quatrième division. Il n’a disputé que quelques matchs dans la deuxième équipe du club, puis a été promu premier, pour lequel il a fait ses débuts en Ligue 1 en octobre 2018.

Après une première saison au cours de laquelle il sortait souvent du banc, il s’est assuré une place régulière lors de la saison 2019/20 grâce à ses sept buts cette saison. Et dans la saison en cours, il est maintenant encore meilleur et est devenu un joueur national au Sénégal.

La fin de cette envolée? Pas encore en vue. « S’il y a une offre que lui et nous aimons, je ne l’empêcherai pas », a déclaré récemment le président de Reims Jean-Pierre Caillot L’Union à une revente lucrative du démarreur tardif après cette saison.

On ne sait toujours pas trop où va Boulaye Dia, mais il devrait y avoir suffisamment de parties intéressées pour lui de toute l’Europe. Surtout s’il est aussi le meilleur buteur de Ligue 1.