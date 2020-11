Leicester, inspiré de Vardy, fait un autre bon départ pour l’EPL – Football

La solide forme à l’extérieur de Leicester aide l’équipe à faire un autre départ impressionnant en Premier League anglaise.

Ajoutez une victoire 4-1 à Leeds lundi aux victoires précédentes sur la route contre Manchester City, Arsenal et West Bromwich Albion cette saison.

Jamie Vardy a contribué à créer des buts en première mi-temps pour Harvey Barnes et Youri Tielemans avant de se marquer à la 76e minute à Elland Road alors que Leicester grimpait à la deuxième place – un point derrière Liverpool – à la fin du septième tour. Tielemans a ajouté une pénalité dans le temps additionnel.

Leicester n’a perdu que deux de ses 17 premiers matchs la saison dernière et était le challenger le plus proche de l’éventuel champion Liverpool à mi-chemin, avant de tomber gravement et de rater une place de qualification en Ligue des champions.

Peu de gens s’attendaient à ce que l’équipe de Brendan Rodgers fasse un démarrage rapide similaire cette fois, en particulier avec des blessures les privant d’acteurs clés tels que Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi, Çağlar Söyüncü et, plus récemment, la nouvelle recrue en forme Thomas Castagne.

À Vardy, cependant, Leicester a un renifleur de buts qui, à 33 ans, ne ralentit pas du tout.

L’ancien attaquant anglais, qui était le meilleur buteur de la ligue la saison dernière, en a déjà sept et a marqué dans chacune des quatre victoires à l’extérieur de Leicester.

Et c’est Vardy qui a aidé Leicester sur son chemin avec le premier but contre Leeds, rebondissant sur une passe arrière lâche de Robin Koch et quadrillant le ballon pour que Barnes s’insère dans un but ouvert après seulement 121 secondes.

Un grand mouvement de Vardy l’a vu créer de l’espace pour entrer dans une tête à la 21e minute qui a été sauvé par le gardien de but de Leeds Illan Meslier sur son propre front, avec Tielemans convertissant le rebond.

Stuart Dallas a égalisé pour Leeds au début de la seconde mi-temps avec un centre qui a échappé à tout le monde et s’est glissé dans le coin le plus éloigné, mais Vardy a assuré que Leicester partirait avec les trois points en terminant un mouvement d’équipe à longueur de terrain impliquant des remplaçants James. Maddison et Cengiz Ünder.

Vardy venait de quitter le terrain après avoir été remplacé lorsque Maddison a été victime d’une faute dans la zone, permettant à Tielemans de prendre le relais de Vardy et de se convertir dans le coin supérieur.

Dans l’autre match, Fulham a remporté sa première victoire de la campagne en battant son compatriote promu West Brom 2-0 pour sortir des trois derniers.

