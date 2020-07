Leicester a besoin de plus de créativité à l’avant, dit Rodgers – Football

Leicester City a manqué de créativité dans le dernier tiers cette saison et devra ajouter de la puissance de feu s’ils veulent se battre pour une place parmi les quatre premiers de la prochaine campagne, a déclaré le manager Brendan Rodgers. La défaite 2-0 de Leicester contre Manchester United dimanche leur a permis de terminer cinquième, manquant une place en Ligue des champions. L’attaquant Jamie Vardy a remporté le prix Golden Boot après avoir terminé la saison avec 23 buts, mais aucun autre joueur de Leicester n’a atteint le double des chiffres.

«Nous avons fait de grands progrès. Nous savions que nous avions besoin de plus de 65 buts et nous en avons obtenu 67. Mais pour défier les équipes au-dessus, il s’agit d’obtenir plus de créativité et de qualité », a déclaré Rodgers.

«Nous avons été blessés lors de cette dernière période avec trois des quatre derniers éliminés, mais je suis satisfait de la façon dont nous défendons. Nous aimerions ajouter plus de créativité au sommet. »

Rodgers a déclaré qu’il avait hâte de participer à la Ligue Europa de la saison prochaine.

«C’est la prochaine étape pour cette équipe de joueurs. Les garçons ont eu une bonne saison. Ces expériences, de jouer en milieu de semaine, nous rendront plus robustes », a-t-il déclaré.

