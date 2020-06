Lego : Un don d’une valeur de 4 millions de dollars pour les organisations qui soutiennent des enfants noirs

Lego soutient à sa manière le mouvement Black Lives Matter. La nature de cette solidarité est d’ordre social et financier.

La société danoise s’est engagée à faire don d’un montant de 4 millions de dollars à des associations. Les organisations qui vont bénéficier de cette aide financière sont des groupements qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter et qui militent pour la protection et le respect du droit de la population noire.

L’étendue de la participation de Lego au mouvement Black Lives Matter

Lego emboîte le pas à de nombreuses entreprises dans son soutien au mouvement Black Lives Matter. L’entreprise a non seulement plaidé les causes de cette protestation, mais a également offert la somme de 4 millions de dollars à des organisations qui viennent en aide à ce mouvement. Le décès de George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans, suite à son interpellation par la police de Minneapolis a fait ressurgir le mouvement Black Lives Matter. De nombreuses entreprises et industries de divertissements et du cinéma ont utilisé leurs plateformes pour permettre aux particuliers et d’autres entreprises de s’exprimer sur les affaires de violences policières et le mouvement Black Lives Matter. Des déclarations destinées à encourager les personnes qui militent pour que justice soit rendue dans le cadre de l’affaire George Floyd ont été par exemple publiées par les Studios Marvel et Lucasfilm. À rappeler que ces deux industries du cinéma appartiennent à l’entreprise américaine Disney. Pour les autres entreprises, leurs soutiens et leurs solidarités envers le mouvement ont été effectués sous forme de dons.

La société danoise de jouets, Lego, a communiqué via Twitter son intention de faire un don

En guise d’annonce pour le don qu’il va faire, Lego a publié sur Twitter la photo d’une image noire pour démontrer son soutien à la campagne Blackout Tuesday. Par le texte inscrit sur l’image publiée, la société de jouets a fait connaître qu’elle est contre le racisme. Il y est notamment indiqué : « Nous sommes solidaires de la communauté noire, contre le racisme et les inégalités ». De nombreuses entreprises se seraient contentées d’affirmer leurs soutiens et leurs solidarités envers le mouvement, ce qui n’a pas été le cas pour Lego. En effet, la société danoise de jouets a ajouté qu’il fallait agir contre le racisme et les inégalités. Ces déclarations de soutien ont été suivies d’une promesse de don d’un montant de 4 millions de dollars. Une somme que Lego s’est engagé à verser à des organisations qui viennent en aide aux enfants noirs et à l’éducation des enfants sur les inégalités raciales. L’action de la société de jouets a été saluée par de nombreux utilisateurs du réseau social Twitter, car non seulement elle fait part de son appui pour le mouvement, mais a également mis la main à la poche.

L’engagement des autres entreprises dans le mouvement

La participation de certaines grandes industries comme Ben & Jerry’s, ViacomCBS et Marvel se sont cantonnées à la diffusion sur les réseaux sociaux de messages de soutien pour le mouvement Black Lives Matter. En revanche, quelques rares entreprises ont fait part de leur intention d’apporter une aide financière pour soutenir la cause. Un fond d’une valeur d’un million de dollars a par exemple été rassemblé par la société de jeux Humble Bundle pour venir en aide aux concepteurs de jeux noirs. Un don d’un montant de 100 000 $ a été octroyé par le casting et le créateur de Brooklyn Nine-Nine au National Bail Fund. La palme pour le don le plus généreux revient à JJ Abrams pour l’engagement de 10 millions de dollars fait par sa société de production Bad Robot aux associations qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter pour les cinq années à venir.