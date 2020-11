LEGO Gift Guide: Les meilleurs ensembles LEGO pour les fêtes

Achetez l’ensemble LEGO Star Wars: Snoke’s Throne Room ici

LEGO Star Wars: Le Landspeeder de Moloch

En tant que culture, nous avons échoué Solo: un film Star Wars. En raison de la production troublée du film et de la décision très audacieuse de compléter l’histoire du voleur le plus aimé de Star Wars, le film a eu deux coups contre lui avant même qu’il ne soit en salles. Et cela n’entre même pas dans le problème fabriqué de la «fatigue de Star Wars» qui Le dernier Jedi est souvent attribué à la création. (À quoi on dit oui, non). Le fait est cependant que le moment digne de mention où un officier impérial donne à Han son nom de famille, Solo c’est assez génial. Étant donné que le film était un cheval noir, de nombreux fans ont négligé le merch franchement époustouflant que le film a engendré. Cet ensemble recréant une pièce d’ensemble d’action précoce de Solo est particulièrement délicieux, si ce n’est pour une autre raison que la beauté des féroces chiens corelliens sous forme de LEGO.

LEGO DC Universe: Super Heroes – La Batcave

Saint LEGO Batman! Cette reconstitution époustouflante de la Batcave comprend des mini figues de Batman, Robin, Bruce Wayne, Bane et Poison Ivy! Comme si ce n’était pas assez cool sur le coup, il présente également des fonctionnalités de jeu aussi étonnantes qu’un ascenseur qui vous permet d’utiliser le pouvoir de l’illusion pour transformer Bruce Wayne en Batman, un LEGO Batcomputer et une cellule de maintien de supervillain, et même des répliques de Bane’s Drill Tank et le Batcycle. Cet ensemble offre d’innombrables heures de divertissement inspiré de DC Comics, ce qui en fait le cadeau idéal pour le Batmaniac dans votre vie.