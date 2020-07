Legends Of Tomorrow Saison 6: Date de sortie, distribution et tous les autres détails

– – – – – – Mises à jour de la saison 6 de Legends of Tomorrow: Contrairement à Marvel, il existe très peu de séries Web basées sur les bandes dessinées de DC. Alors que Marvel a publié plusieurs émissions à succès comme «Daredevil», «Jessica Jones» ou «The Punisher», DC en a très peu. «Legends of Tomorrow» est un tel spectacle basé sur les personnages des bandes dessinées de DC. Il est sorti sur The CW et produit par Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Marc Guggenheim et Phil Klemmer. Ce spectacle est un spin-off de Arrow et The Flash, les personnages de ces deux émissions sont également vus dans « Legends of Tomorrow ». Cette émission a reçu un mélange de critiques positives et négatives. Mais la plupart des critiques ont donné à cette émission des critiques positives en raison de la bonne action et de la comédie. Sur IMDb, l’émission a obtenu une note neutre de 6,8 sur 10. Mais personnellement, cette émission vaut la peine d’être regardée. Vous pouvez essayer. Depuis la sortie de la cinquième saison, les fans se demandent ce que les fabricants vont leur proposer lors de la sixième saison. Eh bien, nous avons versé toutes les mises à jour de la saison 6 dans cet article. Saison 6: La date de sortie L’émission a réussi à attirer un public considérable. Les Makers ont déjà annoncé le renouvellement de la série pour une sixième saison. Comme nous le savons tous, comment la pandémie de coronavirus a ralenti le monde entier. Aujourd’hui encore, la plupart des pays luttent contre cette maladie mortelle. En raison des conditions de séjour à la maison, le tournage et la production de la plupart des films et émissions de télévision sont retardés ou annulés. Malheureusement, il semble que la sixième saison de «Legends from Tomorrow» subira également un retard. Jusqu’à présent, le tournage de la saison 6 n’a même pas encore commencé. Dans ces situations, il est difficile d’attendre la saison 6 avant la mi-2021. Saison 6: Le casting Quand même le tournage n’a pas commencé, nous ne pouvons pas vous dire le casting confirmé de la saison 6. Nous devrons attendre la confirmation des réalisateurs. Mais une chose est sûre, le casting principal reviendra dans la saison à venir. Le casting principal comprend: Victor Garber comme Firestorm Brandon Routh comme Atom Arthur Darvill comme Rip Hunter Caity Lotz comme White Canary Franz Drameh comme Jefferson Jax Jackson C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la sixième saison. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Nous publierons des mises à jour régulières sur la sixième saison de «Legends of Tomorrow». Jusque-là, restez en sécurité et connecté avec Honk News. – – –

