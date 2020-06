Légendes repositionnées: Michael Owen électrique de Liverpool déchirerait les défenses en dehors de l’aile gauche

Le football est en constante évolution et avec des données plus une analyse approfondie qui augmentent de façon exponentielle dans le jeu moderne, de nouvelles innovations tactiques sont faites avec une fréquence croissante.

En conséquence, les formations sont manipulées de manière plus créative et les joueurs d’une compétence particulière sont utilisés dans des rôles qu’ils ne seraient peut-être pas dans les décennies précédentes.

Philipp Lahm était un exemple idéal. Reconnu comme l’un des meilleurs arrières droit pendant la majeure partie de sa carrière, Pep Guardiola l’a déployé au milieu de terrain en tant que rouage central d’un système basé sur la possession.

Combien d’autres joueurs du passé prospéreraient dans différentes positions dans le jeu d’aujourd’hui? Combien de buts Ryan Giggs marquerait-il en tant qu’ailier inversé dans les trois premiers? Fernando Redondo aurait-il pu être un arrière-centre élégant sur le côté gauche d’un arrière trois pour sortir le ballon et même attaquer sur le chevauchement?

Dans cette série, nous regardons les légendes passées et théorisons les nouvelles positions possibles dans la tactique du jeu moderne.

Cette édition nous permet d’explorer un nouveau rôle pour un Michael Owen électrique…

LÉGENDE: MICHAEL OWEN | LE BUTEUR

Position dans le jeu moderne: Left Wing

Point de référence: Raheem Sterling

Gardez à l’esprit, nous parlons ici d’un adolescent Michael Owen, qui quitterait probablement même Raheem Sterling dans son sillage.

Ce rythme brutal et cette accélération sont la clé de son succès en tant qu’ailier gauche, qui peut même être considéré comme un attaquant intérieur dans le jeu moderne.

Si vous considérez comment Sterling a évolué sous Pep Guardiola, il est facile de voir pourquoi Owen serait une excellente option dans une position similaire.

Les goûts de Cristiano Ronaldo, Sadio Mane et Kylian Mbappe ont également accumulé des chiffres pour prouver qu’un tel rôle offensif du côté gauche peut contribuer de manière significative à la colonne des buts.

La vitesse d’Owen ferait naturellement de lui une menace dans toutes les équipes pendant la pause, mais il a également les qualités pour prospérer dans un système basé sur la possession comme celui de Manchester City.

Mouvement

Dans ses premières années, Owen était un cauchemar pour les défenseurs centraux avec son rythme brûlant une menace constante derrière. Il a couru les chaînes sans relâche et a été dévastateur dans la transition.

En tant qu’ailier gauche aujourd’hui, il resterait un homme clé dans la contre-attaque et pourrait même se voir accorder plus d’espace à exploiter compte tenu de la possibilité pour l’arrière latéral moderne d’être rattrapé sur le terrain lors d’un revirement. Il aurait également la chance de prendre possession des demi-espaces où il aurait le temps de se transformer et de se déchirer en défenses avec des passes directes.

Sa capacité à chronométrer ses mouvements à la perfection ferait des ravages de la gauche en effectuant ces courses en diagonale, en traversant le côté aveugle du défenseur.

Et dans une équipe comme City qui se retrouve souvent campée dans le dernier tiers de l’opposition, le mouvement intelligent et précis d’Owen à l’intérieur de la surface serait inestimable.

La créativité

Lorsqu’il a fait irruption sur la scène à Liverpool, tout ce qu’Owen a touché s’est tourné vers les buts, y compris ses passes. Il n’a jamais été reconnu comme fournisseur mais lors de sa première saison complète, il a réalisé 10 passes décisives en Premier League pour compléter ses 18 buts qui lui ont valu le Soulier d’Or.

Avec sa volonté de courir les canaux et d’étirer les défenses, il pouvait parfois se retrouver dans des positions larges et avait la capacité de trouver des coéquipiers au milieu. Il va de soi que Owen conserverait la capacité de le faire, peut-être avec une fréquence encore plus grande, à partir d’un rôle plus large dans le jeu moderne.

Bien sûr, des blessures l’ont touché au début de sa carrière et il n’était plus capable d’être ce genre d’avant-garde tout-action. Mais pour un bref passage au début, Owen a prouvé qu’il pouvait être à la fois marqueur et fournisseur.

Finition

Il y a un niveau de liberté qui vient avec le fait de fonctionner comme un ailier attaquant sur lequel quelqu’un comme Owen pourrait prospérer. Il aurait la possibilité de prendre position à l’intérieur de la surface pendant les périodes de possession mais pourrait même essayer de faire des runs tardifs et arriver sans marquage.

Pour un finisseur de son calibre, la possibilité d’être épargné de marquer l’homme sans relâche est un cadeau absolu. Il aurait l’occasion de fantôme au deuxième poteau ou de sauter autour du point de penalty pour le retrait avec des défenseurs centraux préoccupés par l’attaquant.

Même quand il a perdu son rythme et sa mobilité, Owen a continué d’être un attaquant d’élite en raison de son anticipation et de sa finition clinique. Son appétit pour les buts couplé à la liberté d’un large rôle le verrait dévorer les défenses.

