Legendary Dark Knights est un mod DMC 5 qui ajoute beaucoup plus d’ennemis

Avec un tout nouveau DLC Vergil qui sortira à la fin de l’année, c’est le moment idéal pour revenir dans Devil May Cry 5 – et si vous recherchez une expérience plus stimulante, le mod Legendary Dark Knights peut être exactement ce que le a ordonné le médecin. Il est maintenant disponible et remixe les combats de la campagne et ajoute beaucoup plus d’ennemis au mélange.

Créé par deux moddeurs de The Hitchhiker et Dr.Penguin, Legendary Dark Knights est une nouvelle expérience de campagne pour DMC5. Une fois que vous avez installé le mod, vous commencerez un nouveau jeu sur ce qui était la difficulté Son of Sparda, qui a été renommé Legendary Dark Knights. Vous rencontrerez beaucoup plus d’ennemis cette fois-ci, car les moddeurs ont augmenté le nombre de démons qui peuvent apparaître à un moment donné, et il existe même des curseurs que vous pouvez utiliser pour ajuster ce nombre davantage si vous avez le matériel à gérer. il.

En fait, la plupart des choses à propos de LDK sont réglables: en plus de jouer avec les plafonds souples et durs sur les apparitions ennemies, vous pouvez également utiliser des curseurs pour contrôler les modificateurs de difficulté pour les dégâts entrants et sortants, et même ajuster les types d’ennemis individuels afin qu’ils fonctionnent correctement. ils le font à tous les niveaux de difficulté du jeu.

Voici la vidéo de The Hitchhiker annonçant le lancement de Legendary Dark Knights et expliquant comment l’installer:

LDK est compatible avec le mod coopératif Devil May Cry 5, bien que vous devriez probablement vous en tenir à jouer en tant que Dante et Nero si vous voulez jouer avec un ami. Jouer en tant que V pour le moment est susceptible de provoquer des plantages.

C’est dommage, car nous nous sommes amusés avec le mod qui transforme V en Kylo Ren. Pourtant, il s’agit d’une nouvelle expérience de campagne formidable pour les fans de DMC 5, et cela pousse le jeu (et potentiellement votre PC) à ses limites.

