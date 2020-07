Legacies Season 2: La date de sortie de Spoilers

– – –

La série est diffusée en première sur The CW et est un spin-off de «The Originals». La série a reçu des critiques mitigées. Voici la saison deux, y compris le lancer et son récit.

Casting de Legacies Season 2: Qui jouera dedans?

Presque tous les acteurs reviendront de la saison, y compris – Landon Kirby (Aria Shahghasemi), Lizzie Saltzman (Jenny Boyd), Josie (Kaylee Bryant), Alaric Saltzman (Matt Davis), Rafael Waithe (Peyton Alex Smith), ainsi que Milton Greasley (Quincy Fouse).

Mikaelson (Danielle Rose Russell) s’est retirée de la saison un pour empêcher Malivore. Cependant, les fondateurs lui ont montré une stratégie.

Résumé de la saison 2 de Legacies: que se passera-t-il cette saison?

Le spectacle suit les coutumes de The Originals et The Vampire Diaries. C’est le récit de la génération des êtres qui étudient à l’école Salvatore pour les surdoués et les jeunes. Il y a la fille de Klaus Mikaelson, Hope Lizzie, Mikaelson et Josie Saltzman, les jumeaux d’Alaric Saltzman et de jeunes adultes. Le collège est un sanctuaire où ces êtres apprennent à contrôler les impulsions et leurs compétences.

La saison commencera avec la question de savoir exactement ce qui lui est arrivé et où se trouve Hope. Il sera intéressant de regarder quand elle se rendra compte qu’elle n’est pas morte et qu’elle a généré.

La question – Malivore est-il mort? Cela est apparu dans la conclusion de cette saison, il y aura probablement une réponse dans la prochaine saison.

Épisodes de la saison 2 de Legacies: combien seront-ils composés?

Dans la première période de cette pièce, ‘Legacies’ comprenait 16 épisodes. Il reste à voir non ou si le montant sera lié dans la saison deux.

