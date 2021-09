Legacies saison 3 : intrigue, casting, nouveau personnage… on vous dit tout sur les nouveaux épisodes à voir sur SyFy

Diffusée pour la première fois l’hiver dernier sur la chaine américaine The CW, la saison 3 de la célèbre série « Legacies » débarque enfin en France sur SyFy. Et les fans n’ont pas à attendre longtemps puisque les nouveaux épisodes seront diffusés dès ce mardi 7 septembre à partir de 21H00. De quoi donc commencer en beauté la rentrée avec une bonne dose de fantastique. Mais que nous réserve alors cette nouvelle saison du spin-off de « The Originals » et « Vampire Diaries » ? C’est justement ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.

Petit rappel de ce dont parle la série « Legacies »

Créée par la même cinéaste Julie Plec, à qui l’on doit déjà « The Originals » ainsi que « Vampire Diaries », la série « Legacies » a été lancée en 2018 et compte actuellement 3 saisons dont une quatrième devrait sortir aux États-Unis au mois d’octobre de cette année.

Mélangeant le genre fantastique, aventure et dramatique, la série nous emmène suivre les aventures de Hope Mikaelson, la fille tribride du vampire originel Klaus Mikaelson et de la louve Hayley Marshall. À la fois vampire, loup-garou et sorcière, la jeune fille est désormais l’une des élèves de l’école Salvatore de Mystic Falls et réservé uniquement aux êtres surnaturels. L’établissement est dirigé par Alaric Saltzmann et intègre également ses filles, les jumelles Josie et Lizzie ainsi que MG le vampire, Rafael le loup-garou et le mystérieux Landon.

Comment s’est terminée la saison 2 de « Legacies » ?

Avant d’entamer cette troisième saison de « Legacies », il est tout de même important de faire un petit refresh de ce qui s’est passé dans les derniers épisodes de la précédente saison. Ainsi, à la fin de la saison 2, Hope Mikaelson tente de sauver Josie des effets de la magie noire en pénétrant dans son esprit. Malheureusement pour notre héroïne, ce sauvetage l’a entrainée dans un sommeil profond. Quant à Landon, il a été tué par son frère adoptif avec la fameuse flèche dorée. Ce qui nous ramène donc à cette saison 3 dans laquelle les autres élèves de l’école vont devoir tenter à leur tour de trouver des solutions pour sauver nos deux héros. Hope Mikaelson va-t-elle alors réussir à se réveiller ou non ? Les élèves parviendront-ils à sauver leurs camarades ? Des questions qui auront enfin leurs réponses dès ce soir.

Qui verra-t-on au casting de cette saison 3 ?

Les fans retrouveront évidemment dans cette troisième saison de « Legacies » le même casting des précédentes saisons. Danielle Rose Russell reprendra son rôle dans la peau de Hope Mikaelson, Matt Davis sera aussi de retour en tant qu’Alaric Saltzman, Kaylee Bryant dans le rôle de Josie Saltzman, Jenny Boyd dans le rôle de Lizzie Saltzman, Aria Shahghasemi dans le rôle de Landon Kirby, Quincy Fouse dans celui de MG, Peyton Alex Smith dans le rôle de Rafael Waithe, Chris Lee dans le rôle de Kaleb, Ben Levin dans celui de Jed et enfin Leo Howard dans la peau d’Ethan.

Un nouveau personnage

Comme vous le savez peut-être déjà, l’acteur Thomas Doherty, qui a incarné dans la saison 2 de « Legacies » le séduisant et mystérieux vampire Sebastian, ne fera finalement plus partie des nouveaux épisodes. Mais, si vous vous voulez le revoir, vous pourrez quand même le retrouver dans la suite de la série « Gossip Girl ». Sinon, pour combler cette absence, la production a décidé de recruter une nouvelle actrice pour incarner un nouveau personnage dans cette saison 3. Il s’agit d’Omono Okojie, qui incarnera le rôle de Cleo.

Bande annonce de la saison 3 de Legacies

Et d’après ce que nous savons, cette nouvelle élève va totalement chambouler la vie de nos héros. Sauf qu’on ne sait pas encore si c’est une ennemie ou bien une alliée. Pour le savoir, rendez-vous ce mardi soir à partir de 21H05 sur SyFy avec la saison 3 de « Legacies ».