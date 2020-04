LEEROY JENKINS Rejoindre DCU? Nouveau DC OGN MON JEU VIDÉO ATE MY HOMEWORK ouvre la voie

Crédit: Dustin Hansen (DC)



Dustin Hansen a passé des années à créer des jeux vidéo avant de devenir écrivain et illustrateur, et maintenant il fait ses débuts dans DC dans une histoire de niveau intermédiaire qui combine une excuse «cliché» avec le monde du jeu – Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs.

Le livre se concentre sur Dewey Jenkins, un gamin de 13 ans qui ne réussit pas bien à l’école. Mais lorsque son jeu vidéo (spoilers!) Mange ses devoirs, lui et ses amis se retrouvent entraînés dans une aventure amusante et rapide qui finit par lui apprendre sur lui-même – tandis que les lecteurs obtiennent de nombreuses références amusantes au jeu vidéo … de World of Warcraftc’est Leeroy Jenkins.

Hansen a déjà été publié avec le Microsaurs série de livres de chapitre et le livre, Game On! Histoire du jeu vidéo de Pong et Pac-Man à Mario, Minecraft et plus. Mais pour ses débuts à Washington DC, il a décidé de se concentrer sur les lecteurs de niveau intermédiaire en raison de sa propre histoire en difficulté à l’école.

Newsarama a parlé à Hansen pour en savoir plus sur la création du livre, pourquoi il s’identifie si fortement avec le personnage principal Dewey et ce que c’est que lorsque quatre amis entrent dans le monde virtuel de Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs.

Newsarama: Dustin, comment s’est passée l’opportunité de travailler avec DC Comic? Est-ce quelque chose que vous avez présenté?

Dustin Hansen: Oui, j’ai eu l’idée par moi-même, et mon agent a présenté le livre à DC. À l’époque, nous n’avions aucune idée de ce qu’ils faisaient dans cet espace, donc c’était loin. Mais nous avons eu un excellent timing car ils recherchaient quelque chose comme ça.

Alors oui, c’était un peu de kismet, et je pense que, avec le monde du livre, c’est ce qui se passe. Il s’agit beaucoup de timing – où tout s’aligne bien.

Je travaille dans l’industrie du jeu vidéo depuis 25 ans, et j’ai créé du contenu spécifiquement pour ce groupe d’âge toute ma carrière – donc à la fois dans les jeux vidéo et dans l’industrie du jouet et même du cinéma et des livres. Le niveau moyen a été mon objectif.

Donc, je combine mon amour des jeux vidéo et mon amour fou et aventureux des romans de niveau moyen, c’est pourquoi je les aime tellement, car ils sont tellement amusants. Cela semblait juste un bon ajustement.

Nrama: Comment vous est venue l’idée de cette histoire unique?

Hansen: Ouais, tu sais, c’est drôle – c’est vraiment arrivé. Je parlais avec une classe de troisième année et nous parlions de trouver de nouvelles idées. C’est généralement la plus grande question que je pose aux enfants. Comment proposez-vous les idées? J’ai donc un atelier spécialement conçu pour ça.

Et l’une des choses que je fais avec les enfants, c’est de combiner deux idées. Donc, comme, Chérie, j’ai réduit les enfants et parc jurassique. À quoi cela ressemblerait-il?

Nous proposons donc des idées amusantes comme celle-ci. Tu sais, Guerres des étoiles et Care Bears. À quoi cela ressemblerait-il?

Je faisais l’atelier avec eux, et ils proposaient toutes sortes d’idées amusantes, et vous savez, les enfants ont juste les idées les plus folles et les plus folles. C’est tellement amusant de le faire. Et pendant que j’étais là-bas, j’ai eu cette idée de mélanger ces deux mondes – c’est presque un cliché, vous savez, « Mon chien a mangé mes devoirs », et au lieu d’être un chien, c’est un jeu vidéo.

J’étais dans cette position avec eux quand j’ai commencé à penser à ce livre.

Parfois, quand une idée se produit, vous savez juste. C’est la bonne chose. Et celui-ci se sentait juste comme la bonne chose.

J’ai adoré l’idée, dès le début, que le titre du livre est une sorte de spoiler. Tu sais ce qui va se passer! Le jeu vidéo va manger vos devoirs. Mais c’est comme ça que c’est amusant.

C’est donc là que ça a commencé.

Nrama: Parlons de Dewey Jenkins, le gamin de 13 ans qui est au centre de cette histoire. Comment le décrirais-tu?

Hansen: Eh bien, si je suis honnête, il y a beaucoup de moi à Dewey. Nos écrivains et artistes font beaucoup de choses, qu’ils le veuillent ou non. Mais je suis dyslexique, et quand j’étais de la troisième à la sixième année, j’étais un peu le « mauvais lecteur ». Personne ne l’a diagnostiqué. C’était dans les années 70 et 80, donc c’était il y a longtemps. Et il n’était pas courant d’être diagnostiqué comme dyslexique.

J’ai vraiment eu du mal avec l’école. C’était super dur pour moi. Mais j’ai trouvé d’autres choses amusantes à faire pour moi. J’adorais construire des trucs. J’adorais dessiner. J’ai adoré raconter des histoires – les histoires ont toujours été une grande partie de moi.

Donc Dewey en est venu en quelque sorte. Le faire avoir une sœur jumelle qui est excellente à l’école, alors qu’il ne l’est pas, m’a en quelque sorte donné l’occasion de le faire entendre entre eux, ce que j’ai vraiment aimé, pour qu’ils aient certaines de ces conversations plus calmes sur ce que c’est que de vraiment du mal avec ça?

Ce sont des discussions que j’ai eues avec ma sœur quand j’étais enfant.

Il y a donc beaucoup de moi dans ce livre. Et j’aime vraiment ça.

Pour Dewey, c’est un défi quotidien. Et pour lui de se lancer dans ce jeu vidéo, qui est un défi aventureux vraiment exagéré, la lecture en fait toujours partie.

Donc, il apporte en quelque sorte ses défis quotidiens dans le jeu vidéo – tout en traitant des araignées et des volcans et des choses comme ça. Il a donc plus d’un défi à relever.

Nrama: Il voyage dans ce monde virtuel, où il doit surmonter tous ces défis et résoudre plusieurs énigmes pour rentrer chez lui. Mais il n’y va pas seul. Pouvez-vous parler des autres personnages du livre – non seulement sa sœur, Béatrice, mais aussi ses deux amis qui viennent avec: Ron « Ferg » Ferguson et Katherine « Kat » Ortiz.

Hansen: Ouais. Habituellement, lorsque je commence une histoire, je commence à esquisser des personnages qui, je pense, fonctionneraient ensemble. Et j’avais fait une tournée pour un livre précédent, et je voulais vraiment un groupe de personnages qui représentait les enfants avec qui j’avais parlé.

Alors d’abord, j’ai eu les jumeaux – Dewey et Bea – dont nous venons de parler. Mais les deux autres personnages, je me sentais juste comme besoin de s’intégrer dans ce groupe. C’est comme s’il manquait quelque chose, tu sais?

Dewey avait besoin d’un meilleur ami à Ferg, et Bea avait besoin d’un meilleur ami à Kat.

J’ai toujours aimé cette dynamique d’une famille, où vous réunissez vos amis avec votre famille, et vous pouvez en quelque sorte devenir un groupe. Et ils le sont vraiment – ils sont super serrés; ils ont tous le même âge. Mais ils apportent tous leur propre type de mojo dans le jeu et dans le livre.

L’une des choses qui était amusante pour moi de jouer avec dans le livre était que le jeu – il mange ses devoirs, évidemment. Mais les enfants doivent aussi entrer dans le jeu. C’est une sorte de monde virtuel dans lequel ils entrent.

Et le jeu lui-même prend en quelque sorte vos faiblesses et vos forces et joue avec celles-ci pour les intégrer au jeu.

Et donc avoir des personnages qui sont divers dans la façon dont ils agissent et leurs personnalités et leurs antécédents m’a vraiment amusé à jouer avec, pour accentuer ces choses dans le jeu, pour vraiment mettre en évidence leurs forces et leurs faiblesses.

Nrama: Parlons de votre œuvre dans ce livre. Vous avez une expérience dans les livres de niveau intermédiaire. Votre public influence-t-il votre style? Comment décririez-vous l’apparence du livre?

Hansen: C’est la première chose que j’ai faite depuis longtemps où j’étais vraiment capable de faire mes propres trucs, complètement de la soupe aux noix. Je travaille depuis longtemps dans le cinéma, les jeux et les jouets. J’ai pu construire mes propres trucs.

Il est super lumineux et coloré – c’est certainement une partie énorme de celui-ci.

Et la couleur elle-même raconte une histoire dans le jeu, ce qui est très amusant. Plus les choses deviennent intenses, plus les couleurs deviennent vives, intenses et dangereuses.

Mais je dirais que, selon le style, les personnages sont assez fantaisistes et très cartoony. Même si, toute ma carrière, j’ai dessiné des monstres et des joueurs de football réalistes pour l’industrie du jeu vidéo, c’était ma chance de vraiment pousser mon style, qui est beaucoup plus ludique et plus axé sur la personnalité.

J’adore les changements subtils de personnalités et de postures et ce genre de choses, pour vraiment aider à raconter une histoire plus complexe qui pourrait apparaître au premier abord.

Nrama: Pour finir, après avoir lu l’aperçu, je suis sûr que c’est quelque chose que les parents apprécieraient. Un dernier pitch pour les parents et les lecteurs de niveau intermédiaire?

Hansen: Il est définitivement destiné aux jeunes lecteurs. C’est mon but. Nous avons des copies préliminaires, et j’ai entendu une maman qui a une troisième niveleuse qui a lu le livre en une seule séance. Et c’est le premier livre qu’il a lu en une seule séance. Et c’était la meilleure chose que j’aie jamais entendue. Je faisais des roulettes, parce que c’est ce que je veux, c’est vraiment me concentrer sur ce lecteur de troisième année.

Mais je suis aussi un nerd aussi. Et il y a beaucoup de petits œufs de Pâques et des astuces pour les jeux classiques ou les bandes dessinées classiques du passé. Comme même Dewey et Bea – leur nom de famille est Jenkins. Et leur père s’appelle évidemment Leeroy Jenkins, même si je ne le mentionne jamais. Droite? C’est juste amusant World of Warcraft chose de nerd que les parents pourraient ramasser.

Je me concentre sur les lecteurs de deuxième ou troisième année, car c’est à ce moment-là que je suis tombé amoureux des bandes dessinées quand j’étais enfant. J’espère donc que cela amènera des enfants réticents qui pourraient avoir des problèmes de lecture, et ces visuels les aideront. Mais je pense que c’est un livre amusant qui plaira à beaucoup de gens.