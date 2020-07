Leeds veut un Anglais de 15 millions de livres sterling que Souness adore regarder – .

in

Leeds United est lié à pas mal de joueurs – et pour des raisons évidentes.

Marcelo Bielsa a organisé une campagne de promotion pour les Blancs, qui sont de retour en Premier League pour la première fois en 16 ans.

Cela entraîne des récompenses financières et le directeur général de Leeds, Angus Kinnear, a confirmé plus tôt ce mois-ci que le retour au sommet valait neuf chiffres pour United, qui sont ensuite liés à des mouvements de haut niveau pour Edinson Cavani, entre autres.

Cependant, leur dernier objectif signalé n’est pas aussi important.

Selon 90 Minutes, Leeds a demandé à Brighton & Hove Albion d’amener Solly March à Elland Road.

L’ailier de 26 ans, qui a encore deux ans de contrat avec les Seagulls, a subi une réduction du temps de jeu avec Albion ces dernières saisons, mais le club du West Yorkshire, ainsi que Newcastle United et Everton, seraient intéressés.

Le rapport ajoute que 15 millions de livres sterling pourraient suffire à inciter Brighton à vendre.

March est un joueur intéressant, qui n’a pas de statistiques particulièrement accrocheuses, n’ayant inscrit qu’un seul but la saison dernière et n’en a marqué aucun en 19 sorties, mais Graeme Souness est un fan.

Il a déclaré via Sussex Live seulement le mois dernier: «Chaque fois que je travaille sur un match de Brighton, j’aime le voir jouer. C’est un footballeur intelligent. La grande question est: pourrait-il aller dans un plus grand club? Je pense qu’il pourrait parce qu’il a un bon cerveau de football.

Leeds est définitivement un club plus grand que Brighton et il sera fascinant de voir s’il rejoint l’équipe de Bielsa – ou Everton ou Newcastle – et prospère, comme le prédit Souness.

