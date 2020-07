Leeds United devra battre l’Inter Milan à 24 ans – .

in

Leeds United fait face à la concurrence de l’Inter Milan pour Lucas Martinez Quarta, selon Calciomercato.

Il a été rapporté que Leeds avait eu des contacts approfondis avec River Plate au sujet de la signature de Quarta dans le mercato d’été.

Cependant, selon le média italien, les géants italiens de l’Inter sont également intéressés par le défenseur de 24 ans, qui sera vendu pour 12 à 15 millions d’euros (10,95 à 13,69 millions de livres sterling).

Dur pour Leeds United?

L’Inter est un club massif, et sous la direction de l’entraîneur-chef Antonio Conte, ils sont de retour en forme et se portent très bien, et joueront également en Ligue des champions la saison prochaine.

Les géants italiens n’auraient aucun problème à cracher les frais de transfert dont River aurait besoin pour Quarta.

Leeds est de retour en Premier League pour la première fois depuis 2004, et Quarta saura tout sur son compatriote argentin Marcelo Bielsa.

Cependant, il sera difficile pour l’équipe du West Yorkshire de convaincre le défenseur international argentin de snober l’Inter pour Elland Road.

Ce serait tout un coup pour Leeds s’ils parviennent à signer Quarta devant l’Inter, qui pourrait terminer deuxième de Serie A cette saison.

