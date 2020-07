Leeds espère signer un Néerlandais passionnant, le club a choisi son remplaçant – .

in

Leeds United aimerait ajouter l’arrière droit d’Utrecht Sean Klaiber à l’équipe nouvellement promue de Marcelo Bielsa, selon Voetbal International.

Alors que Luke ‘the Lambeth Cafu’ Ayling a l’air d’un arrière latéral de Premier League en attente, le manque de concurrence pour sa place de départ à Elland Road est une source de préoccupation.

Stuart Dallas et le polyvalent Jamie Shackleton peuvent intervenir en cas de besoin, mais il faut le dire, ne sont pas non plus des options naturelles du côté droit.

Donc, avec Leeds qui cherche à suivre les traces de Sheffield United, plutôt que d’Aston Villa ou de Norwich, une alternative abordable pour ce poste d’arrière droit serait la bienvenue à bras ouverts.

Et les rapports du continent suggèrent que Klaiber, un Néerlandais de 25 ans, flibustier, pourrait être l’homme à respirer le prochain Ayling lorsque 2020/21 commencera.

Voetbal International affirme que l’ancien international néerlandais U21 est sous contrat jusqu’en 2022, mais Utrecht est conscient de l’intérêt croissant pour ses services.

Tobias Pachonik de VVV Venlo a été aligné comme un remplaçant prêt à l’emploi.

Avec quatre buts et quatre passes décisives en 2019/20, le rapide Klaiber convient parfaitement à un entraîneur comme Bielsa qui s’attend à ce que ses arrières latéraux assument leur juste part du fardeau créatif.

