Leeds devrait maintenant essayer de signer à nouveau Lewis Cook, après de récentes rumeurs de 15 millions de livres sterling – .

Leeds United a connu un début de vie prometteur en Premier League, mais les derniers matchs ont été un peu décevants.

Deux défaites 4-1 contre Leicester City et Crystal Palace ont quelque peu pris la brillance d’un bon début de campagne, et l’absence de Kalvin Phillips s’est fait sentir.

Le milieu de terrain a été blessé à l’épaule et Leeds a eu du mal à trouver quelqu’un pour intervenir et reproduire son influence sur le côté.

Leeds pourrait bien avoir besoin de trouver un autre milieu de terrain capable de donner plus de profondeur à Marcelo Bielsa, et ils devraient se tourner vers un ancien as des Blancs à Lewis Cook.

La star de Bournemouth a joué un rôle clé pour les Cherries cette saison, ayant déjà subi des problèmes de blessures pendant son séjour à Bournemouth.

Cook a gravi les échelons de Leeds et inscrit deux buts en 85 matchs avant de partir pour Bournemouth en 2016, où il a maintenant joué 96 fois.

Cook n’a encore que 23 ans, et il a non seulement la portée de passe et le taux de travail défensif à jouer dans le rôle de Phillips, mais aussi la capacité technique et l’énergie pour couvrir également le rôle plus box-to-box de Mateusz Klich.

Le milieu de terrain a grandi en soutenant Leeds, donc apprécierait sûrement un retour à Elland Road s’il lui était proposé, et il semble tout simplement être un excellent choix pour le style de jeu de Bielsa et ce que Leeds recherche en ce moment.

Le Daily Star a noté en août que Leeds voulait signer à nouveau Cook pour environ 15 millions de livres sterling, soit plus du double des 6 millions de livres sterling pour lesquels ils lui ont vendu – et si ce prix est toujours réaliste en janvier ou l’été prochain, Leeds devrait certainement explorer une émotion. retour pour Cook.

