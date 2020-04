Lee, Iannucci contre l’ouverture de salles de cinéma trop tôt – / Film

Dernièrement, certains ont poussé agressivement à rouvrir à peu près tout, y compris les salles de cinéma. C’est compréhensible – nous sommes tous malades d’être mis en quarantaine, et la fièvre de la cabine s’installe. Mais le coronavirus est toujours là, et ce serait une grosse erreur de précipiter la réouverture des cinémas trop tôt. Et les cinéastes Spike Lee et Armando Iannucci les deux sont d’accord.

Au cas où vous l’auriez manqué, le gouverneur de Géorgie Brian Kemp a décidé d’ignorer les conseils de presque tout le monde et d’annoncer que certaines entreprises de Géorgie – y compris les cinémas – pourraient rouvrir ce mois-ci. C’est une décision dont la majorité des gens ne sont pas très satisfaits, et en effet, la plupart des cinémas de l’État de Peach sont susceptibles de rester fermés malgré les souhaits de Kemp.

Lorsque la nouvelle a éclaté, Spike Lee a été l’un des premiers cinéastes à peser sur la décision de Kemp, et comme il est un gars intelligent, il l’a immédiatement appelé pour les conneries de cette idée. Dans un courriel à Vanity Fair, Lee a écrit: «Ouvrir des cinémas maintenant? Enfer à Da Naw. J’ai beaucoup plus de films à faire, pas Rollin ‘Da Dice avec Da Only Life I Got. ESSAI. TESTING And Mo ’TESTING. »

Pendant ce temps, sur un front différent mais similaire, Armando Iannucci est un peu vexé par une idée qui a son cœur au bon endroit, mais qui saute probablement le revolver. IFC Films a récemment lancé le Indie Theatre Revival Project, où le distributeur est prêt à louer 200 titres de bibliothèque – gratuitement – à des cinémas indépendants à travers le pays. L’initiative démarre le 29 mai et l’un des films inclus est très drôle et très sombre d’Iannucci, La mort de Staline. Dans le sillage de la nouvelle, Iannucci s’est tourné vers Twitter pour exprimer sa désapprobation de l’idée de rouvrir les cinémas dès le mois de mai.

Je tiens à préciser que je n’approuve aucun de mes films projetés dans les cinémas américains avant qu’il ne soit clair que le virus a été vaincu. Donc, je n’approuve pas que « La mort de Staline » soit projeté dans les cinémas américains dès le 29 mai. C’est tout simplement trop tôt. https://t.co/QMPrL6F99R – Armando Iannucci (@Aiannucci) 22 avril 2020

«Je tiens à préciser que je n’approuve aucun de mes films projetés dans les cinémas américains avant qu’il ne soit clair que le virus a été vaincu», écrit le cinéaste. « Donc, je n’approuve pas La mort de Staline diffusé dans les cinémas américains dès le 29 mai. C’est tout simplement trop tôt. » Et il a raison – May semble trop tôt. Même les plans de la chaîne cinématographique Cinemark de rouvrir le 1er juillet dans certains endroits semblent trop tôt. Alors peut-être que nous devrions tous simplement suivre les conseils de ces cinéastes et attendre un peu.

Articles sympas du Web: