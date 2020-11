Lee Hendrie répond lorsqu’on lui a annoncé des nouvelles concernant le joueur de Leeds United – .

in

Lee Hendrie a déclaré sur Sky Sports News (13h44, 21 novembre 2020) que Kalvin Phillips de retour dans l’équipe de Leeds United augmentera ses chances de gagner contre Arsenal aujourd’hui.

L’ancien milieu de terrain d’Aston Villa et du comté de Derby, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, estime que Phillips jouant à Elland Road ce soir aidera Leeds sur la défensive dans leur match de Premier League contre les Gunners.

L’entraîneur-chef de Leeds, Marcelo Bielsa, a déclaré vendredi que le milieu de terrain international anglais de 24 ans s’était remis de sa blessure à l’épaule et pourrait commencer contre Arsenal.

Pendant ce temps, l’ancienne star d’Arsenal Paul Merson a soutenu les Blancs pour ramasser les trois points contre le club du nord de Londres.

Hendrie a déclaré sur Sky Sports News (13h44, 21 novembre 2020) lorsqu’on lui a parlé de Phillips: «C’est un grand joueur pour Leeds United, il l’est vraiment. Il l’a prouvé la saison dernière et par conséquent, il reçoit l’appel international. J’ai juste le sentiment qu’il est ce pivot défensif qui protégera parfois cet arrière-plan.

L’expert de Sky Sports a ajouté: «C’est un excellent point que Phillips revienne, je pense qu’il les protégera et sera un peu plus défensif parce que je pense que dans ce milieu de terrain en ce moment, il joue un rôle déterminant dans le façon dont Leeds s’est installé parce qu’il leur a donné cette couverture de confort, en particulier dans les zones défensives.

Merson a déclaré à Sky Sports News (13h50, 21 novembre 2020): «Je vois Leeds battre Arsenal parce qu’Arsenal n’a pas de joueurs dans son équipe qui dépassent les gens.

«Je pense que c’est le problème – ils vont à Man City et ils dessinent parce que Man City joue au football et ils passent et bougent. Pour moi, je pense personnellement que Leeds a battu Arsenal parce que je ne pense pas qu’Arsenal ait les joueurs pour faire face à Leeds.

Boost pour Leeds United

Phillips est l’un des meilleurs joueurs sur les livres de Leeds pour le moment, et le club du West Yorkshire lui a manqué.

Leeds a perdu ses deux derniers matchs de championnat 4-1, et le joueur de 24 ans qui joue aujourd’hui s’assurera de ne plus concéder quatre buts.

Arsenal a perdu contre Aston Villa avant la pause internationale de deux semaines, et Leeds aura envie de récolter les trois points contre l’équipe de Mikel Arteta.

