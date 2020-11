Lee Dixon partage les choses passionnantes qu’on lui a dites sur les sessions de formation d’Arteta – .

Mauboussin POUR LUI IN BLACK Eau de Parfum Vaporisateur

Le cadran et les aiguilles rythment son quotidien. A l’instant T, il prend le volant de tous ses excès. Se dépasser, vivre l’extrême. Il ne vit plus qu’a travers ses addictions. Envouté, sous tension….. Le mâle INTENSE qui le révèle.Une fragrance sensuelle et puissante qui joue sur les codes de la virilité et