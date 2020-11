L’éducation universitaire vaut-elle encore le coup? – .

29 novembre

2020

Obtenir une éducation universitaire a toujours été un rêve pour de nombreuses personnes qui espèrent construire un avenir meilleur que leurs parents ou ancêtres. Cependant, l’idée même d’obtenir un diplôme d’études collégiales est devenue controversée. Décider si une éducation universitaire vaut toujours le coup ou non, c’est à vous, mais voici quelques éléments à prendre en compte avant de prendre cette décision.

Pourquoi oui?

Plus d’opportunités d’emploi

Peu importe l’ouverture d’esprit et l’acceptation du marché du travail, la plupart des employeurs veulent toujours que leurs employés aient un diplôme d’études collégiales. Des statistiques récentes suggèrent que seulement 35% des emplois en Amérique nécessitent une éducation supérieure ou moins. Les diplômés peuvent voir une croissance plus dynamique de leur carrière et avoir plus de professions parmi lesquelles choisir au tout début de leur carrière. En période de crise comme pendant la récession de 2007 à 2010, ce sont les diplômés universitaires qui sont les plus demandés. Alors que ceux qui n’ont pas de diplôme de l’enseignement supérieur à montrer se trouvent généralement dans une position plus vulnérable, sur le point de perdre leur emploi actuel ou d’avoir du mal à en trouver un nouveau. Quoi qu’il en soit, avoir une formation collégiale donne une sorte de sécurité et de certitude que l’on ne jouera pas à un jeu de survie, en essayant de trouver n’importe quel type d’emploi tant qu’il les nourrit.

Un revenu plus élevé

Gagner plus d’argent est un énorme avantage d’avoir une éducation universitaire. Naturellement, cela ne s’applique pas à tout le monde. Cela ne signifie pas non plus que chaque diplômé d’université gagnera plus d’argent qu’un diplômé du secondaire. Cependant, c’est à quoi ressemble la situation dans la plupart des cas. Pour être plus précis, une personne moyenne ayant une formation collégiale gagne 570 000 $ de plus qu’une personne moyenne n’ayant qu’un diplôme d’études secondaires au cours de sa vie. Les diplômés universitaires gagnent généralement environ 71% à 136% de plus que ceux qui n’ont pas de diplôme. Cependant, ces chiffres changent tout le temps. On a récemment remarqué que les diplômés du collégial n’avaient plus autant de privilèges et d’opportunités qu’auparavant, il y a seulement quelques décennies. L’éducation étant de plus en plus courante, les règles du jeu changent et un diplôme à lui seul ne suffit pas pour être populaire sur le marché du travail.

Pourquoi NON?

La plupart des connaissances que vous obtenez ne sont pas pratiques

Il est important de voir la différence entre la scolarité et l’éducation. Le Collège ne garantit pas toujours ce dernier. Ce qui constitue un argument solide pour la plupart des gens qui décident de quitter l’université, c’est que le système éducatif mondial est quelque peu dépassé. Dans de nombreux cas, les étudiants n’acquièrent pas les connaissances qu’ils utiliseront chaque jour au travail plus tard. En fait, de nombreuses personnes affirment en apprendre davantage sur les vidéos YouTube, les podcasts et différents articles en ligne (ce qui est également entièrement gratuit). Naturellement, il est toujours bon d’obtenir toutes les informations et connaissances que l’on obtient en assistant à des conférences, mais vous oublierez bientôt la plupart des choses dans lesquelles vous avez tant investi de votre temps si vous ne les utilisez pas au travail. Il y a certaines professions où l’obtention d’un diplôme n’est pas négociable, mais ce n’est pas le cas pour la plupart des emplois.

Investissement en temps

Étudier à l’université et faire des études supérieures n’est pas une blague. Cela prendra environ 4 à 6 ans de votre temps. Certains étudiants ont si peu de temps libre qu’ils ont même du mal à suivre leurs devoirs. C’est pourquoi des services comme DoMyEssay sont aujourd’hui très demandés. Cependant, si vous regardez les choses d’un point de vue différent, même quatre ans, c’est long pour ne pas travailler ou gagner de l’argent. Vous pouvez choisir d’utiliser ce temps pour commencer un emploi en tant que junior. Au moment où vos pairs obtiendront leur diplôme de leurs collèges, vous pourrez déjà occuper un poste de direction, ce qui vous rapportera beaucoup plus d’argent que certains d’entre eux. De nombreuses entreprises sont prêtes à embaucher une personne sans expérience ni connaissance préalable et à les éduquer pour que l’employé qu’elles espèrent voir développer leur entreprise.

Prêts étudiants

L’un des problèmes les plus importants qui nuisent à l’enseignement collégial est la dette des étudiants lorsqu’ils ont terminé leurs études. En raison d’une dette massive qui pèse sur leurs têtes depuis des années, les gens doivent retarder certaines de leurs expériences de vie comme acheter leur propre maison ou se marier et fonder une famille. Ce qui aggrave les choses, c’est qu’avoir une dette est très troublant. En fonction des changements économiques et de l’inflation du pays, le montant de sa dette peut augmenter considérablement. Ces dernières années, les frais de scolarité ont augmenté, ce qui empêche de nombreux Américains de penser à aller à l’université. Certains journalistes affirment que les frais de scolarité ont changé et ont augmenté huit fois plus que le revenu moyen du pays. C’est souvent la dette d’environ 100 000 $ ou plus qui pousse les étudiants à trouver au moins un emploi à temps partiel lorsqu’ils font leurs études.