L’écrivain Nightmare Before Christmas a trouvé le raciste d’Oogie Boogie – / Film

C’est cette période magique de l’année où les gens se disputent inutilement pour savoir si Le cauchemar avant Noël est un film d’Halloween ou un film de Noël. La réponse démocratique est que c’est les deux et que tout le monde devrait en profiter. La bonne réponse est que c’est un film de Noël, car 95% de celui-ci se déroule après Halloween et avant Noël. Ce sont des faits.

Mais il y a un autre argument entourant Le cauchemar avant Noël dont vous n’avez peut-être pas entendu parler. L’écrivain du film Caroline Thompson récemment apparu sur le podcast Script à part, qui parle aux écrivains des premières ébauches de films célèbres. Au cours de leur discussion, elle a expliqué un choc créatif qu’elle a eu avec le producteur Tim Burton concernant la représentation du méchant Oogie Boogie, un personnage qui a également créé une confrontation tendue entre le réalisateur Henry Selick et le Homme chauve-souris réalisateur.

Dans l’épisode d’Halloween de Script à part, Caroline Thompson explique qu’elle a supplié Tim Burton d’apporter des changements au personnage d’Oogie Boogie, qui, selon elle, avait des connotations «laides, dangereuses, racistes». Elle a expliqué son point de vue:

«Le personnage d’Oogie Boogie ressemble à un Klansman [from the Ku Klux Klan]. Oogie Boogie est un terme péjoratif pour les Afro-Américains du sud des États-Unis. J’ai supplié les pouvoirs en place de changer quelque chose à propos de ce personnage, à cause de cela. J’ai dit: c’est tellement moche et dangereux et contraire à tout ce qui est en moi. Je n’ai pas gagné ce combat… C’était une partie troublante du film pour moi, pour être franc. De plus, sa chanson est chantée par un homme noir. C’est donc comme un trio de mal. Et comme je l’ai dit, j’ai vraiment supplié Tim de reconsidérer. Surtout le nom … c’est un terme péjoratif vraiment mauvais. Ce n’est pas un combat que j’ai gagné. Je pense que c’est un segment amusant de l’histoire telle qu’elle a été exécutée, mais c’est troublant.

C’est un peu déroutant pour moi. Je peux comprendre de voir éventuellement Oogie Boogie ressembler à un Klansman, même si le matériau de toile de jute dont il semble être fait est moins blanc et plus beige (ou vert lorsque les lumières noires s’allument). Et Thompson a raison de dire que le terme «boogie» (sans Oogie) est une insulte raciale pour les Noirs. Mais cela n’a pas de sens d’avoir un personnage ressemblant à un Klansman raciste, mais de lui donner ensuite le nom d’une insulte raciale utilisée pour dénigrer les personnes mêmes qu’ils détestent.

De plus, le fait que le personnage soit exprimé par l’acteur noir Ken Page se sent comme une grève contre l’idée que ce soit un personnage raciste. S’il y avait même un indice que c’est le cas, vous penseriez que Page n’aurait pas été intéressé par le rôle. Mais je suppose que ce ne serait pas la première fois qu’un acteur d’actrice ou de couleur prendrait un travail qui comportait des bagages potentiellement racistes simplement parce que cela signifiait trouver du travail dans une industrie où les minorités doivent lutter pour trouver un emploi.

Pour ce que ça vaut, compositeur Danny Elfman s’inquiétait également du fait que le personnage soit potentiellement considéré comme raciste, en particulier par l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP). Selon Wikipedia, Henry Selick a eu cette réponse au contrecoup qui a fini par venir de l’organisation:

«Cab Calloway dansait sa danse jazz inimitable et chantait ‘Minnie the Moocher’ ou ‘Old Man of the Mountain’, et ils le rotoscopaient, le suivaient, le transformaient en personnage de dessin animé, le transformant souvent en animal, comme un morse. Je pense que ce sont quelques-uns des moments les plus inventifs de l’histoire du dessin animé, en aucun cas raciste, même s’il était parfois un méchant. Nous sommes allés avec Ken Page, qui est un chanteur noir, et il n’a eu aucun problème avec ça.

De mon point de vue, le nom Oogie Boogie est simplement une référence au boogeyman. Il est fait pour ressembler à un fantôme effrayant fait d’un vieux sac. Ce train de pensée semble suivre car il y a plusieurs itérations du boogeyman, à la fois aux États-Unis et dans des pays comme la Hongrie, le Brésil, le Portugal, la Bosnie, la Croatie, la Serbie et la Macédoine du Nord, où l’image du boogeyman est un homme , femme ou créature qui porte un sac utilisé pour kidnapper des enfants.

Tout lien avec des éléments racistes semble être purement fortuit. Après tout, même en ces temps plus progressistes, ce problème n’a été continuellement mis en avant par aucun groupe activiste, et de nos jours, une entreprise comme Disney répondrait certainement rapidement pour des accusations comme celle-là, d’où les avertissements sur l’insensibilité culturelle de Disney + pour les films. et des émissions de télévision qui présentent des représentations dépassées de certaines cultures et personnes.

Un autre choc créatif sur Oogie Boogie

Mais ce n’était pas le seul affrontement créatif qui ait eu lieu dans les coulisses de Oogie Boogie. Thompson a rappelé un autre cas où le réalisateur Henry Selick avait une idée différente de l’identité d’Oogie Boogie. Dans le film, lorsque le corps en tissu du méchant est démêlé par Jack Skellington, il est révélé qu’il n’est qu’une collection d’un groupe de minuscules petits insectes. Mais Selick avait une idée différente. Thompson a expliqué:

«Henry et Tim [Burton] a eu un combat géant pour Oogie Boogie où Henry voulait que la révélation à l’intérieur d’Oogie Boogie soit le Dr Finkelstein, manipulant Oogie Boogie plutôt que le sac de mites.

Burton n’aimait pas ça. En fait, il détestait tellement l’idée qu’il «s’est retourné et a frappé un trou dans le mur avant de sortir de la pièce. Thompson n’a pas pu confirmer s’il a également crié: «Vous essayez de me faire une dupe?!» mais nous supposerons simplement que c’est ce qui s’est passé.

Même si c’est une réaction inutile à une considération créative, je dois dire que je suis d’accord avec Burton sur le fait que ce n’est pas une bonne idée. Faire de Finkelstein le contrôleur d’Oogie Boogie n’ajoute rien au récit, et si quoi que ce soit, cela rend le personnage inutilement plus compliqué. Certes, faire Oogie Boogie fait d’un tas de bugs n’a pas vraiment de sens non plus, d’autant plus qu’on ne sait pas comment ils se réunissent tous pour avoir une conscience en tant qu’Oogie Boogie, avec une seule et grande voix en plein essor. Mais ce genre d’explication n’est pas vraiment nécessaire pour un film où les vacances ont leurs propres mondes qui existent à l’intérieur des arbres.

Quoi qu’il en soit, Thompson dit que ces affrontements créatifs ont entraîné une rupture dans la relation qu’elle avait avec Tim Burton, et malheureusement, l’écrivain ajoute: «Cela n’a pas vraiment été réparé. Thompson a déjà travaillé sur Edward Scissorhands avec Burton, et bien qu’ils aient pu avoir une relation fracturée après Le cauchemar avant Noël, elle a collaboré avec lui une fois de plus pour La mariée cadavre. Peut-être que ça aurait été mieux s’ils venaient de faire une pause nette.

