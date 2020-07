L’écrivain Horizon Forbidden West John Gonzalez quitte les jeux de guérilla

Le directeur narratif d’Horizon Interdit Ouest, John Gonzalez, a quitté Guerrilla Games, emménageant dans un nouveau studio AAA à Barcelone où il sera chargé de construire un monde ouvert original avec «un nouveau cadre de développeurs aux vues similaires et fous-ambitieux». On ne sait pas exactement à quelle équipe il s’est joint, bien que le scuttlebutt en ligne pointe vers Smilegate Barcelona – un nouveau studio fondé par les créateurs sud-coréens de CrossFire.

Gonzalez, qui a également écrit Fallout: New Vegas, a joué un rôle majeur dans le développement d’Horizon Zero Dawn. En plus de créer la tradition globale du titre, il a écrit 90% de la quête principale et a servi de rédacteur à d’autres écrivains. Il a également largement contribué au développement de la prochaine suite PlayStation 5 du titre.

Son curriculum vitae se lit comme suit: «Créé l’histoire du jeu et les personnages principaux, concevant le flux narratif de la quête principale, battement par battement. Collabore intensément avec le design pour unir la narration et le gameplay et avec l’art pour réaliser les nouvelles tribus et les lieux clés du jeu. A écrit des cinématiques, des conversations et d’autres contenus clés. »

Avec le suivi prévu en 2021, il est probable que le travail de Gonzalez sur Horizon Interdit Ouest est en grande partie terminé maintenant, et après avoir passé plus de sept ans à Amsterdam, il n’est pas surprenant qu’il se sente prêt à passer à ce stade. Néanmoins, nous avons hâte de découvrir les fruits de son travail lorsque la suite sera lancée l’année prochaine.