L’écrivain de longue date MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS KYLE HIGGINS réfléchit sur la course et comment cela s’est passé ensemble

Allez, allez Kyle Higgins!

Lancé en 2016, BOOM! Studios ‘ Mighty Morphin Power Rangers la bande dessinée a « remixé » ce que les fans savaient des adolescents avec attitude et a créé un livre de science-fiction / fantastique sans avoir à travailler sur des images de matériel préexistant. L’écrivain Kyle Higgins et l’artiste Hendry Prasetya ont donné aux fans de Ranger de nouvelles histoires et créé une nouvelle mythologie et même de nouveaux personnages qui ont pris leur vie en main.

Newsarama a rencontré Higgins chez lui alors que nous parlions de la première année de la série, de la façon dont elle a été créée, de la création et du succès de Lord Drakkon, et de ce qui aurait pu être si Hasbro n’avait pas acheté la marque.

Newsarama: Avant de commencer, Kyle, comment vas-tu avec tout?

Kyle Higgins Crédits: BOOM! Studios



Kyle Higgins: Oh, ça va. Comme la plupart des gens, il suffit de faire les choses jour après jour. Certainement des hauts et des bas. J’ai dû couper tous mes cheveux parce qu’ils étaient devenus trop indisciplinés, ce qui est à peu près mon seul marqueur de temps à ce stade. [Laughs]

Je sais à peine quel jour de la semaine c’est. Tout se mélange. Écrire et être harcelé par mon chat sont mes deux seuls efforts pour le moment.

Nrama: Où en sommes-nous en longueur de cheveux: Morphin puissant Tommy ou Turbo Tommy?

Higgins: [Laughs] Oh non plus. J’ai tout coupé et rasé ma barbe, puis je me suis immédiatement rappelé pourquoi je n’avais pas fait ça en 12 ans. C’était horrible. La barbe a complètement repoussé mais maintenant ma coupe buzz devient trop longue. Je pensais qu’une bonne coupe de buzz durerait tout cela, mais maintenant nous allons sur 2.0 ici.

Nrama: Surtout nous les gens avec des lunettes et peignez-les sur les oreilles, ouais je le sens.

Higgins: C’est affreux.

Nrama: Ce n’est pas génial. Donc, avant même de commencer à travailler dessus, combien vous en souveniez-vous enfant? Étiez-vous un méga fan comme moi ou quelque chose de plus décontracté?

Crédits: BOOM! Studios



Higgins: Ouais, j’étais un grand fan quand j’avais environ huit ans. Je ne sais pas si j’ai vu le premier épisode mais j’ai certainement vu « Food Fight » avec ma sœur et nous sommes sortis et tous les enfants du quartier l’avaient vu et nous étions tous comme « Wow! »

Si vous pensez à l’état des médias de super-héros à cette époque, nous avions X Men série animée et Batman: la série animée, et ce sont mes portes d’entrée dans les bandes dessinées proprement dites, mais à part ces deux-là … nous n’avions pas grand-chose d’autre qui était courant.

Nous avons eu des rediffusions de L’incroyable Hulk avec Bill Bixby, nous avions 70s Homme araignée avec Nicholas Hammond, j’avais de vagues souvenirs d’un Le flash Émission de télévision de quelques années plus tôt, et bien sûr les films de Tim Burton et Richard Donner, mais il n’y avait vraiment pas beaucoup plus que cela. Ce n’est pas comme ça maintenant. Je plaisante parfois avec des fans plus jeunes, en disant simplement « mec, si nous avions la moitié de ce que nous avons maintenant quand j’avais 12 ans, j’aurais juste été sur la lune. »

Donc Power Rangers pour moi, c’était ce proxy du genre de matériel que j’en suis venu à aimer. C’était vraiment influent, non seulement en tant que fan mais en tant que créateur débutant.

Vous savez, je fais des films depuis l’âge de 7 ans environ. J’ai commencé avec Ninja Turtles, Superman, et je suis diplômé d’un très gros Power Rangers. Nous avons fait les costumes, je pense, avec des survêtements et les casques avec des sacs en papier brun de Dominic’s ou Omni, qui sont tous deux des chaînes d’épicerie Chicagoland, et nous les avons colorés avec des crayons pour la couleur Ranger que vous étiez censé être. Nous avons utilisé des lunettes de soleil pour fabriquer les visières. J’avais également peint deux poubelles bleues que j’ai collées ensemble pour créer Zordon et en fait dessiné un visage dessus. Cette poubelle est toujours chez mes parents dans leur sous-sol. Je l’ai vu la dernière fois que j’y étais et le visage était toujours là!

Crédits: BOOM! Studios



Nrama: L’art véritable ne meurt jamais.

Higgins: [Laughs] Exactement! Alors oui, évidemment un grand fan de cette première année de spectacle.

Cela dit, j’étais également à la fin de la tranche d’âge. Lorsque le spectacle est entré dans la saison 2, il est devenu massivement impopulaire à l’école presque du jour au lendemain. Mais tout le monde plus jeune que moi était toujours dedans, alors j’ai gardé un œil dessus de loin. J’étais au courant de choses qui se passaient avec la série comme le transfert de puissance et j’ai définitivement vu le film en 1995. Ensuite, j’ai regardé ou du moins j’ai eu l’impression d’avoir vu Zeo et le premier épisode de Turbo, par curiosité.

Nrama: C’est là que je suis tombé aussi.

Higgins: Ouais, alors à ce moment-là, j’étais sorti.

Nrama: Ouais, j’ai rebondi à Turbo, puis est revenu Force du temps ou La force sauvage. Donc je n’ai jamais vu Dans l’espace ou Galaxie perdue, comme il a été diffusé mais est revenu comme j’étais plus âgé pour le vérifier et heureux de l’avoir fait.

Quoi qu’il en soit, si je me souviens bien, vous n’avez pas été approché pour cela, mais c’est quelque chose que vous vouliez faire, n’est-ce pas?

Crédits: BOOM! Studios



Higgins: Ouais. Ça a commencé quand j’écrivais Nightwing pour « The New 52 » et parler à[BOOM!Studios'[BOOM!Studios’VP de la stratégie éditoriale et créative] Bryce Carlson sur GChat. Nous sommes amis depuis le collège et nous ne faisions que des messages sur des choses aléatoires et je me souviens avoir dit: «vous savez quoi BOOM! devrait faire? Ils devraient obtenir le Power Rangers Licence. »

Je pensais que, sans avoir à utiliser des images préexistantes, vous pourriez vraiment construire un monde autour de ce concept et faire de la narration de super-héros vraiment cool et moderne sur une marque qui n’avait jamais vraiment eu quelque chose comme ça. Pour un public un peu plus âgé. Il m’a dit que c’était drôle que j’apporte Rangers , parce que BOOM! J’en avais parlé. Mais ensuite, quelques mois plus tard, Papercutz a annoncé qu’ils avaient acquis la licence, alors j’ai en quelque sorte tout oublié.

Puis à l’été 2015, je vérifiais mon téléphone et j’ai vu l’article de Newsarama que BOOM! avait acquis Mighty Morphin Power Rangers et accompagnant le communiqué de presse étaient les couvertures Goni Montes pour le numéro # 0. Je les ai regardés et je me suis dit « Ah, ils ont compris! ». J’ai tout de suite vu comment créer un livre contemporain et branché, en gardant l’esprit et le cœur du spectacle mais en travaillant à repenser certaines choses. En discutant avec Goni des années plus tard, il a expliqué à quel point il voulait que les Rangers ressemblent à de toutes nouvelles voitures – brillantes, brillantes et neuves.

J’ai donc envoyé un e-mail à Bryce pour lui demander qui je devrais tuer pour lancer une sauvegarde, car je supposais que leur équipe créative était déjà verrouillée. Mais il s’est avéré que non et mon nom était revenu à cause de cette conversation en 2012.

Je n’avais que peu de temps avant de partir et de réaliser ce court métrage que j’ai fini par faire, Les heures fantômes, et j’ai donc passé environ une semaine à travailler sur un terrain pour ce que je pensais être les trois premiers arcs du livre. Ce sont en fait les 16 premiers numéros, je pense.

Crédits: BOOM! Studios



Nrama: En repensant à la réunion de pitch originale, que vouliez-vous de la série? D’abord et avant tout en haut de votre liste.

Higgins: Eh bien, ce n’était pas tant une réunion de pitch que c’était moi qui rédigeait un document de deux pages et au sommet était mon énoncé de mission, qui est généralement la façon dont je commence un pitch ou un plan pour une nouvelle série où je parle de quoi résonne pour moi et ce que mon approche pourrait nous donner en ce qui concerne de nouvelles opportunités pour explorer les thèmes qui ont fait fonctionner le spectacle.

Donc pour moi, cet énoncé de mission était Power Rangers»Se concentrer sur la force de l’amitié, du travail d’équipe et de l’inclusion. J’ai suivi cela en parlant de la façon dont nous pourrions ouvrir la série à travers l’objectif de Tommy de rejoindre l’équipe et de ce qui se passe lorsque les Rangers sont invités à accepter un nouveau membre. Que ressentiraient-ils pour Tommy et comment se sentiraient-ils pour eux, compte tenu de leur histoire récente de Tommy essayant de tous les tuer. [Laughs]

Nrama: Vous souvenez-vous des mises en garde que Saban avait à l’époque? Étaient-ils actifs?

Higgins: Ouais. Initialement, le livre était supervisé du côté de Saban par Consumer Products, ce qui est assez standard pour ce type de projet. Mais quand les chiffres des ventes ont commencé à arriver et qu’ils ont entendu la réaction des fans, Saban est allé «whoa». Ils ont été surpris, je pense. Ainsi, le livre a commencé à attirer l’attention sur lui.[[Power Ranger Producteurs de télévision]Melissa Flores et Brian Casentini se sont impliqués et Melissa en particulier, est devenue notre principale surveillante.

Il n’y avait aucune mise en garde à l’avant. En fait, à de rares exceptions près, presque tout sur la série était une conversation. Souvent, la note ressemblait à quelque chose comme: «Nous ne disons pas non… mais, nous avons besoin de plus d’explications. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment cela fonctionnerait? »

Crédits: BOOM! Studios



J’ai fait deux ou trois tours sur le contour du terrain initial et je suis allé et vient avec Dafna Pleban dessus. À ce moment-là, j’étais encore dans un bake-off contre d’autres écrivains qui lancaient la série. Après la deuxième ou la troisième révision, Saban a finalement lu le document et l’a vraiment aimé. Ils ont eu quelques réflexions et commentaires, comme je l’ai dit, la plupart voulant simplement clarifier certaines choses.

J’étais entre les jours de tournage pendant Les heures fantômes et je me souviens que Dafna m’a appelé pour demander une autre révision, et j’ai dit à blanc: « Est-ce mon travail ou pas? » [Laughs]

Même dans les bake-offs, il est rare de faire trois ou quatre séries de révisions sur une hauteur initiale – dont aucune n’est payée, gardez à l’esprit. Elle m’a dit que si Saban aimait cette dernière révision, ce serait mon travail.

Nrama: Alors regardons cette première année du livre. Je pense que vous avez en quelque sorte surnommé « Green Ranger: Year One » lorsque nous avons parlé au New York Comic Con 2015 –

Higgins: Très vite, je me souviens avoir fait cette interview avec vous.

Nrama: Ouais?

Higgins: Vous étiez la première interview que j’ai faite et j’étais au téléphone sous la pluie à Manhattan avec vous essayant de planifier notre temps ensemble parce que je venais de quitter le panneau et que je venais de faire une blague sur le Green Ranger étant mon préféré parce que « il est le meilleur, évidemment. »

Je l’avais dit sur le panneau, totalement sarcastique et hors de portée, mais entre entre quitter le panneau et téléphoner avec vous, mes mentions Twitter ont explosé avec des gens en colère qui étaient en colère que je favorisais le Green Ranger. Ils n’étaient pas au panel, donc le sarcasme ne s’est pas bien traduit dans n’importe quel article qu’ils venaient de lire – j’étais comme « Oh, non … » [Laughs]

Donc, je me souviens d’avoir fait cet entretien avec vous et d’avoir été si prudent avec ce que j’ai dit et comment je l’ai dit. Je n’ai pas eu de Ranger préféré depuis. [Laughs]

Nrama: C’est juste! Alors oui, revenons à l’action! Tommy venait de rejoindre l’équipe et c’est toujours très tendu. Comment vouliez-vous montrer Tommy ici plutôt que comment il était dans la série?

Crédits: BOOM! Studios



Higgins: Eh bien deux ou trois choses: ce personnage a la plus forte illusion d’un arc, au moins sur Morphin puissant. Billy a des changements très intéressants qu’il traverse, mais Tommy commence comme une arme de l’ennemi et devient une force pour de bon, puis perd ses pouvoirs, puis en obtient de nouveaux et devient un leader. Il y a beaucoup de mouvements narratifs que le personnage traverse, mais très peu qui le définissent réellement.

Donc, en entrant dans le livre, j’ai pu regarder ces mouvements narratifs d’un peu plus d’une vue de 10 000 pieds. J’ai vu un personnage qui avait une tonne de potentiel et de talent mais qui pouvait avoir un doute sur ce qui lui était arrivé récemment. Surtout parce que, tout à coup, le sort de lavage de cerveau a été rompu et qu’il est accueilli dans l’équipe même qu’il tentait de tuer. Je pensais qu’il y avait un risque de culpabilité et de doute quant à savoir s’il serait ou non à la hauteur de cette tâche. Pour moi, c’était quelque chose de vraiment relatable auquel je me suis accroché.

Nrama: Vous pouvez certainement voir cela transparaître dans le premier numéro.

Higgins: Ouais. Encore une fois, rien de tout cela n’est vraiment dans la série. Lorsque le sort est rompu, il est un membre à part entière de l’équipe des Rangers. C’est juste un style différent de narration, et c’est pour une époque différente et une tranche d’âge différente.

Nrama: Avez-vous l’impression d’avoir équilibré la croissance de chaque Ranger au cours de cette première année ou avez-vous eu l’impression de souhaiter avoir plus de temps pour explorer un certain personnage?

Higgins: C’est une très bonne question. Je n’ai pas fait autant avec Zack que je le voulais.

Quand je faisais le pitch, j’avais en tête toute cette histoire à propos de Zack qui partait et utilisait ses pouvoirs comme quelque chose qui ressemble à un justicier secret. Nous y avons fait allusion dans le numéro zéro lorsque Zack s’endort en classe et Jason lui demande ce qui se passe? Eh bien, dans mon esprit, Zack sortait et s’occupait du crime de rue. Il peut se téléporter et aller n’importe où, mais ce point d’histoire est devenu faux parce que quelque chose de similaire était dans une première version de ce qui est devenu le film de 2017.

Mais oui, j’ai dû faire des choses avec Zack étant le premier choix de Rita, mais il y avait plus de choses que j’aurais aimé faire avec lui. Je ne pense pas non plus avoir beaucoup fait avec Kimberly ou Jason au cours de cette première année, mais Jason est devenu le centre d’intérêt la deuxième année. C’est là que Grace Sterling est intervenue et était en quelque sorte le reflet de Jason.

Crédits: BOOM! Studios



Nrama: La première année, émission # 9 pour être précis, vous avez présenté Lord Drakkon, qui est en quelque sorte devenu son propre truc, il a des jouets, il est dans les jeux vidéo. Avez-vous été pris au dépourvu par sa réaction ou est-ce quelque chose que vous espériez secrètement?

Higgins: Non, j’étais plutôt pris au dépourvu. C’était un peu un accident, vraiment. Initialement, la révélation de qui tirait les ficelles du Black Dragon allait être une version maléfique du White Ranger. J’adore le «quoi diable?» potentiel de ce moment. J’adore subvertir l’iconographie et les attentes et l’idée qu’il y avait un White Ranger diabolique était quelque chose que je pensais assez bien.

Les graines de cette idée ont vraiment commencé lors d’un appel précoce avec certaines personnes de BOOM !, lorsqu’elles ont tendu la main pour me faire savoir à quel point les chiffres de vente initiaux étaient bons pour les problèmes # 0 et #1. Ils m’ont renseigné sur certaines choses qui ont enthousiasmé et ouvert à Saban. Certaines des choses qu’ils ont flottées, juste sur le plan conceptuel, étaient des calendriers alternatifs et un éventuel grand événement d’été que je pouvais organiser. Tout cela m’a vraiment intrigué.

Je n’avais jamais organisé d’événement auparavant, mais je faisais définitivement partie de quelques-uns quand j’étais à DC dans le bureau de Bat. J’ai beaucoup appris en regardant Scott Snyder construire ces choses, donc la possibilité d’en exécuter un moi-même était vraiment intrigante.

Quoi qu’il en soit, tout cela me restait à l’esprit lorsque je pensais à d’autres calendriers potentiels. Cela a vraiment bien fonctionné avec la direction de l’histoire que je construisais pour Tommy. À la fin du troisième arc, je voulais qu’il soit un Ranger à part entière et qu’il soit à l’aise avec tout cela. Pour ce faire, je sentais qu’il devait faire face à sa plus grande peur. Avec une chronologie alternative, j’avais un moyen de personnifier cela – une version de lui-même qui n’a jamais tourné bien. Avec cela pourrait venir une chronologie alternative construite autour de cette prémisse.

Assez tard dans le jeu, quand nous travaillions sur le problème # 9, Je voyageais en Europe après une rupture et j’étais assis dans ce café à Paris et à cause du changement d’heure, les e-mails ont commencé à apparaître depuis Los Angeles. Il y avait ces notes de Saban sur la façon dont ils voulaient rendre cette version du White Ranger nouvelle et originale et « propre ». J’ai donc construit la trame de fond du monde alternatif – le White Light était transféré à Jason, mais le Evil Tommy de ce monde a interrompu le processus et a maintenant le White Light plus le pouvoir original de Green Ranger. Cela a commencé à influencer la conception sur laquelle Jamal Campbell travaillait.

Crédits: BOOM! Studios



Quand je suis rentré aux États-Unis une semaine plus tard, j’ai passé une matinée à essayer de trouver un nom. Je savais que je voulais que ce soit quelque chose de Lord, à cause de Zedd. J’ai donc passé quelques heures à essayer de trouver une sorte d’itération du mot dragon. Draco. Drago. Draconien. Drakon… puis nous avons ajouté un «k» supplémentaire pour qu’il soit plus spécifique aux Power Rangers.

Alors, quand il a fait ses débuts en cause # 9 – puis a été le principal méchant des problèmes # 11 par # 16 – sa popularité a vraiment commencé à décoller. Mais, pendant ces problèmes, il est juste cette mauvaise version autoritaire de Tommy. J’ai toujours été fasciné par le discours qui l’entourait parce que – dans mon esprit – il n’y avait pas vraiment de chose à retenir.

Maintenant, je savais que j’allais l’utiliser dans « Shattered Grid » et je savais aussi que, à travers le multivers, il allait être le seul Tommy à ne jamais devenir bon, et il le savait. Pour moi, c’était l’angle et l’aspect le plus intéressant du personnage – le complexe d’infériorité massive qui s’est développé pour lui en conséquence. Mais bien sûr, rien de tout cela n’a été révélé lors de sa première apparition.

Nrama: Présentation de Drakkon en dehors des bandes dessinées, étiez-vous à bord de tout cela?

Higgins: Oui, évidemment, nous avons eu notre court métrage en direct que j’ai écrit et réalisé, avec Jason David Frank. Dont je suis vraiment fier.

Il y a eu un e-mail à un moment donné sur le type de combattant que je pensais que Drakkon serait Legacy Wars jeu mobile et je pense que c’était censé être une conférence téléphonique, mais cela ne s’est jamais produit. J’ai envoyé un email rapide sur la façon dont j’ai vu le personnage. Je me suis en quelque sorte penché sur le fait qu’il était plus âgé pour ne pas être aussi rapide, mais il pourrait être plus fort et un peu plus mauler. Ensuite, je l’ai vu dans le jeu pour la première fois lorsque tout le monde l’a fait au San Diego Comic-Con lors d’un panel. Ils l’ont révélé assis sur son trône qui était comme sa révélation dans # 9 que Hendry a fait, puis ils ont montré une partie de la séquence de bataille. J’ai été époustouflé par ce qu’ils ont pu faire sur une plateforme mobile.

Et puis, des années plus tard, j’ai écrit et dirigé la voix du Battle for the Grid Jeu. Ce qui était une explosion totale. Mais je pense que c’est probablement la fin de mon association avec le personnage et la marque. En fait, je viens de voir ce BOOM! Fait une nouvelle mini série Drakkon qu’Anthony Burch écrit. je lui souhaite le meilleur. Je connais Anthony un peu mais je n’ai aucune idée de ce qu’ils font.

Crédits: BOOM! Studios



Nrama: Comment était-ce d’être embrassé par les stars de spectacles passés? Je me souviens de vous avoir parlé à Emerald City Comic Con il y a quelques années et Jason Faunt et Steve Cardenas étaient juste en train de traîner.

Higgins: Oh oui. [Laughs]

Le plus drôle, c’est que j’ai appris à connaître beaucoup d’acteurs, juste en faisant des conventions et autres, et j’envisagerais un certain nombre d’eux amis à ce stade. Mais la plupart d’entre eux, je ne m’associe même pas aux Rangers. Je les associe au temps que nous avons passé ensemble.

Cela dit, j’ai vécu une expérience vraiment, vraiment bizarre lorsque j’écrivais « Shattered Grid ». J’étais à une convention de Lexington et il y avait une grande présence de Power Ranger là-bas. J’étais en train d’écrire l’événement et j’étais en retard avec l’un des problèmes et j’ai couru pour le terminer. C’est la question qui a vraiment plongé dans la bataille de Corinthe. L’ouverture de ce numéro est Jen Scotts et Kimberly Hart discutant dans le cockpit du Pterodactyl Zord et j’étais resté debout toute la nuit et j’étais coincé sur ce script. Donc à 6h30 du matin, je descends en bas pour prendre un petit déjeuner et du café et travailler sur le script. Je me sentais plutôt bien, je n’avais pas dormi, et pendant que j’écrivais … j’ai commencé à entendre les voix des personnages. J’ai vraiment pensé que je perdais la tête, mais j’ai réalisé que c’était à 8 heures du matin et que tous les acteurs assis dans la même zone prenaient également le petit-déjeuner. [Laughs]

Alors, Amy Jo Johnson est venue et elle et moi nous sommes juste assis et avons parlé pendant une minute. Je ne pense pas que je lui ai jamais dit, mais pendant que nous parlions, la scène que j’écrivais était celle entre Kim et Jen dans le cockpit. Donc, dans mon état de manque de sommeil, j’ai eu ce moment que je ne peux décrire que comme une expérience très étrange, Charlie Kaufman-esque où j’ai eu la pensée « attendez, si je tape … va-t-elle le dire? » [Laughs]

Mais ouais. C’est une cinéaste super talentueuse, donc la plupart du temps, nous ne parlons que de films et de réalisation.

Crédits: BOOM! Studios



Nrama: Vous avez également en quelque sorte contribué à réinventer la lumière blanche, en particulier en cause # 12, que retenez-vous de ce script et de ce problème?

Higgins: Je me souviens l’avoir écrit parce que je n’ai écrit le numéro que quelques jours après l’élection présidentielle de 2016 et j’étais vraiment intéressé par le type de normalisation de la rhétorique et des comportements extrêmes qui avaient commencé à se produire.

Sans devenir trop politique, j’ai pensé que ce serait une chose intéressante à dépeindre dans l’histoire à travers l’objectif du monde alternatif et comment les gens là-bas ont normalisé le règne de Rita. C’est vraiment la seule chose dont je me souviens. Oh, en fait, il y avait une autre chose – nous avions cette double page à l’extérieur du Centre de commandement, décrivant le dernier combat des Rangers.

Dans le cadre de cela, nous avions également travaillé dans les Ninja Rangers aux côtés de l’équipe régulière de Mighty Morphin. Mais nous avons eu une note que cela n’avait pas de sens car nous ne pouvions pas avoir les Ninja Rangers et l’équipe Mighty Morphin en même temps, car ce sont les mêmes pouvoirs. Personnellement, j’ai pensé que c’était intéressant. Mais ce n’était pas une colline sur laquelle j’étais prêt à mourir.

Je suis sûr que j’ai fait des recherches sur la lumière blanche et j’ai été prudent dans mon explication afin de ne pas invalider ce que le spectacle avait fait. C’était toujours la marche vraiment délicate que nous avons essayé de faire, et l’une des choses qui – parfois – m’a vraiment rendu fou. Essayer de déformer mes histoires pour que pendant que j’introduisais quelque chose de nouveau; Je ne cassais pas épiquement ce que la série avait fait.

Nrama: Pensez-vous que vous avez accompli cela?

Higgins: Je le fais, dans l’ensemble. Mais je suis également d’avis que la continuité entre des supports comme celui-ci est un peu surfaite. Nous avions déjà mis cette série en 2016, 2017, 2018… les gamins ont des téléphones portables, j’ai modelé Angel Grove d’après Berkeley, nous sommes déjà en dehors de la continuité de l’émission.

À un moment donné, au début de la deuxième année – alors que je présentais mes plans pour ce qui allait devenir « Grille brisée » au cours de la troisième année – les choses ont pris une tournure lors d’une réunion, où j’ai compris vraiment à quel point c’était important pour Saban. que le livre soit «en continuité» du spectacle. Leur position était que, malgré la mise à jour de l’ère en 2016, ils ne voulaient pas invalider ce que les fans et les lecteurs savaient et se souvenaient. Jusque-là, nous avions traité des notes et trouvé des moyens de faire plus ou moins tout s’assembler. Mais, ce que je proposais pour « Shattered Grid » pourrait – ou du moins, pourrait – fondamentalement casser les choses. Mon argument était que je suis venu sur ce livre pour faire quelque chose de nouveau. Je n’avais aucun intérêt à écrire des histoires qui se déroulaient entre les épisodes de l’émission télévisée, ou qui étaient conçues pour répondre aux questions d’il y a 25 ans. Pour moi, c’est la mauvaise façon de construire un récit.

Crédits: BOOM! Studios



De plus, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que nous soyons liés par des choix narratifs d’il y a 25 ans dans une émission qui fonctionnait avec beaucoup de limitations de budget et de séquences et qui pouvait à peine suivre sa propre continuité. Je dis cela sans manquer de respect à la série ou aux scénaristes de la série, mais ce n’était pas une mythologie conçue pour tenir le coup, et encore moins pour être construite sur deux générations. Alors pourquoi nous enfermons-nous là-dedans?

J’ai compris d’où venait Saban – et je le fais toujours – mais c’est aussi devenu la raison pour laquelle, si vous regardez mes intrigues, j’étais très lâche avec le temps. Le livre commence juste après « Green With Evil »… mais je n’ai jamais vraiment abordé aucun des jalons futurs. D’une manière bizarre, on pourrait dire que toute ma course se déroule entre deux épisodes de l’émission. [Laughs]

Je n’avais aucun intérêt à m’enfermer et à devoir m’engager à continuer de montrer des jalons de continuité.

Nrama: C’est vrai parce que finalement ils obtiennent leur diplôme et vous devrez vous rendre à Zeo si vous continuez à faire ce parallèle linéaire.

Higgins: Exactement. Cela dit, alors que les plans initiaux de « Shattered Grid » ont été approuvés lors de cette réunion … cette approbation est venue avec la mise en garde que je devais remettre les jouets dans le coffre à jouets à la fin de l’événement. Au crédit de Saban, alors que la deuxième année prenait de l’élan… ils en sont venus à me faire de plus en plus confiance et sont vraiment venus autour de certaines des choses folles que je proposais. En fin de compte, si vous plissez les yeux… tout dans ma course correspond plus ou moins. Lors des interviews, le terme que j’ai commencé à lancer – ce que Saban a vraiment aimé – était que le livre n’est pas un redémarrage. C’est un remix.

Donc, tout en respectant leur position de continuité, j’ai également développé quelques idées qui, à mon avis, pourraient donner l’illusion d’un changement vraiment important à la suite de « Shattered Grid », sans nuancer complètement le reste de l’histoire de la franchise.

Nrama: Pouvez-vous donner quelques exemples?

Higgins: Eh bien, la configuration de « Beyond the Grid » ainsi que le problème # 40 changement de statu quo – les Omega Rangers étaient quelque chose qui me passionnait vraiment, et je suis ravi que Ryan ait pu les réaliser, encore mieux que je ne l’avais imaginé.

Nrama: Enfin, en repensant à tout, y avait-il quelque chose que vous auriez aimé pouvoir faire s’il y avait eu plus de temps?

Higgins: Le seul grand regret que j’ai, et c’était totalement hors de mon contrôle, c’est que nous avons failli mettre sur pied une série de prestige en action réelle que j’aurais également réalisé, qui aurait été définie dans la chronologie Coinless. Tout est né du film promotionnel que j’ai fait avec Jason David Frank sur « Shattered Grid », qui a montré à Saban que nous pouvions faire quelque chose de plus long et plus charnu, avec une valeur de production élevée, si c’était du jeu. Ce qui, compte tenu de leur investissement et de leur enthousiasme pour Drakkon, « Shattered Grid » et le Coinless, ils l’étaient certainement.

Crédits: BOOM! Studios / Hasbro



Ma pensée était que – pour ne pas dire que nous aurions pu récupérer tous les acteurs que nous voulions – mais chaque acteur était le bon âge pour où leurs personnages seraient dans la chronologie Coinless, et nous avions un modèle commercial qui aurait pu être vraiment attrayant pour les personnes auxquelles nous pensions. Jason était vraiment excité à ce sujet et était à bord pour jouer à Drakkon, alors j’ai élaboré un pitch et un plan de série avec quelques autres écrivains en qui j’ai confiance et je voulais construire cela avec. À ce jour, c’est l’une des choses les plus cool sur lesquelles j’ai travaillé.

Malheureusement, Hasbro ayant acheté la marque, le projet a été arrêté. Avant cela, nous avons certainement eu des conversations assez sérieuses sur les modèles de financement et les partenaires de distribution. Mais ouais. En fin de compte, ce n’était pas censé l’être.