L’écran de l’iPhone 12 5G de 5,4 « fuit dans la chair, des armes pour le titre du` `meilleur petit téléphone  »

Microsoft Surface Pro 7 - Tablette - Core i5 1035G4 / 1.1 GHz - Win 10 Pro - 8 Go RAM - 128 Go SSD - 12.3" écran tactile 2736 x 1824 - Iris Plus Graphics - Bluetooth, Wi-Fi - platine - commercial

Ultralégère et performanteSe connecter, créer, se familiariserTravaillez comme bon vous sembleSoyez créatif, en tout confortDes performances de dernière générationElle est prête en un instantBrillante sous tous les anglesHaut et fort Ultralégère et performante Plus puissante que jamais, la nouvelle Surface