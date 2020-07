L’écran d’accueil amélioré de l’application Alexa d’Amazon offre des suggestions personnalisées

Amazon a repensé l’écran d’accueil de l’application Alexa pour se concentrer sur les suggestions de tâches personnalisées.

Il place également l’assistant vocal au premier plan.

Il existe des recommandations pour les nouveaux arrivants sur Alexa.

Amazon est en train de réviser l’application mobile d’Alexa, et cela pourrait être un grand pas en avant si vous avez un ensemble de tâches de routine pour l’assistant vocal.

CNBC rapporte que les versions mises à jour des applications Android, iOS et Fire OS ont repensé les écrans d’accueil avec des suggestions personnalisées en fonction de vos habitudes. Si vous écoutez fréquemment des livres audio ou si vous baissez le volume de vos Echo Buds, vous pouvez à nouveau effectuer ces tâches d’un simple toucher ou deux.

Vous verrez également des suggestions si vous êtes nouveau sur Alexa, comme l’ajout à une liste de courses ou la lecture de chansons d’Amazon Music.

Voir également: Les meilleurs écouteurs Alexa que vous pouvez acheter

Il devrait également être plus facile de démarrer les commandes vocales. En plus de la commande vocale mains libres récemment introduite, il existe désormais un bouton Alexa plus important. Certaines fonctionnalités ont cependant été dérivées sur le côté. Vous devrez visiter une section Plus sur la barre de navigation pour vérifier les rappels, les routines, les compétences et d’autres éléments parfois plus importants.

La mise à jour devrait être disponible dans le monde entier au cours du mois prochain, tout le monde étant mis à jour d’ici la fin août. Ce n’est peut-être pas une mise à jour idéale si les suggestions ne correspondent pas à votre comportement, mais cela peut être très pratique si vous exécutez régulièrement quelques commandes.