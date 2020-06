L’écosystème Apple App Store a généré beaucoup d’argent l’année dernière

Apple a annoncé aujourd’hui que sa vitrine d’applications avait soutenu 519 milliards de dollars de facturation et de ventes en 2019. Une étude a été menée par des économistes indépendants travaillant pour Analysis Group qui ont calculé que depuis l’ouverture de l’App Store avec 500 applications en 2008, Apple a versé aux développeurs plus de 155 milliards de dollars. Un quart de ces paiements ont été effectués l’an dernier. Les développeurs partagent avec Apple les paiements pour les applications payantes, le contenu numérique ou les achats intégrés effectués par les utilisateurs via le système de paiement intégré d’Apple.

Les économistes qui étudiaient le montant d’argent qui circule dans l’écosystème d’applications iOS sous-estiment le montant d’argent collecté par Apple. En effet, certains développeurs décident de monétiser leurs applications via d’autres méthodes en dehors de l’App Store. Par exemple, les biens et services numériques peuvent être vendus en dehors de l’App Store pour être utilisés dans les applications sur les appareils Apple. Un exemple de cela serait de télécharger l’application Netflix depuis l’App Store et d’aller sur le site Web de Netflix pour payer un abonnement. Un autre exemple, très populaire de nos jours, consiste à installer une application de livraison comme Instacart ou Shipt, et à payer la société de livraison directement pour l’épicerie via son site Web.

L'App Store a supporté 519 milliards de dollars de factures l'année dernière

Sur les 519 milliards de dollars de factures et de ventes que l’App Store a générés l’année dernière, les biens et services physiques ont représenté 413 milliards de dollars, soit 80% des revenus totaux. 61 milliards de dollars, soit 11,8% des revenus, provenaient des biens et services numériques; ce qui laisse 45 milliards de dollars, ou 8,7%, qui proviennent des annonces intégrées à l’application. Analysis Group affirme que le plus grand marché mondial des smartphones, la Chine, était responsable de 246 millions de dollars, soit 47% des factures mondiales de l’App Store. Cela a été suivi par les 138 milliards de dollars ou 27% qui viennent des États-Unis.

Bien que le rapport soit basé sur les données de 2019, AG affirme que le coronavirus a eu un impact énorme et positif sur les activités de l’App Store. Le groupe d’analyse indique qu’il a vu une utilisation accrue des applications de collaboration éducative et commerciale pendant la pandémie, une augmentation de la demande de livraisons de nourriture et d’épicerie, et une tendance à commander des aliments, puis à se rendre au restaurant pour les récupérer. Les autres changements incluent une tendance croissante vers les applications mobiles de jeu et de streaming vidéo, et la popularité croissante des applications sociales qui remplacent l’écart ressenti par les utilisateurs pendant les périodes d’isolement social.

Le rapport indique: « Avec l’éloignement social généralisé dans le monde, de plus en plus de consommateurs se tournent vers le mobile pour faire des achats et pour rester informés, connectés et divertis. De nombreuses entreprises et leurs employés ont dû s’adapter au travail à domicile, tandis que les universités et les écoles et les étudiants sont passés à l’enseignement et à l’apprentissage à distance. Pendant ce temps, les téléchargements, l’utilisation, la facturation et les ventes d’applications ont connu une augmentation globale.

Toutes les applications n’ont pas pu bénéficier de la pandémie. Les applications liées aux entreprises fermées ou soumises à des réglementations strictes (comme l’hôtellerie, les compagnies aériennes et les restaurants) ou celles qui nécessitent une interaction en face à face (comme le covoiturage) ont été sérieusement impactées. Et comme l’économie mondiale a pris un énorme coup, la publicité numérique a également vu un plongeon, car les entreprises ressentent moins le besoin de faire de la publicité auprès d’un public qui n’est pas aussi liquide qu’auparavant.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, à propos de l’App Store, déclare: «L’App Store est un endroit où les innovateurs et les rêveurs peuvent donner vie à leurs idées, et les utilisateurs peuvent trouver des outils sûrs et fiables pour améliorer leur vie. Dans une période difficile et instable , l’App Store offre des opportunités durables pour l’entrepreneuriat, la santé et le bien-être, l’éducation et la création d’emplois, aidant les gens à s’adapter rapidement à un monde en mutation. Nous nous engageons à faire encore plus pour soutenir et nourrir la communauté mondiale de l’App Store – de un seul développeur dans presque tous les pays pour les entreprises qui emploient des milliers de travailleurs – car il continue de favoriser l’innovation, de créer des emplois et de stimuler la croissance économique pour l’avenir. «