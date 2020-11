L’Ecosse sera-t-elle bloquée pour Noël? Ce que Nicola Sturgeon a dit après l’introduction des règles Covid de niveau 4

Nicola Sturgeon a déplacé de grandes parties du centre-ouest de l’Écosse, y compris Glasgow, dans son niveau le plus strict de restrictions de coronavirus.En vertu des restrictions de niveau quatre, les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels sont contraints de fermer. effet à 18 heures le vendredi 20 novembre, et devraient être levées le vendredi 11 décembre – deux semaines avant Noël, mais on craint que les restrictions ne soient prolongées si le virus n’est pas maîtrisé et pourraient affecter la période des fêtes. Nicola Sturgeon a annoncé la décision de déplacer la ville de Glasgow, Renfrewshire, East Renfrewshire, East Dunbartonshire, West Dunbartonshire, North Lanarkshire, South Lanarkshire, East Ayrshire, South Ayrshire, Stirling et West Lothian au niveau quatre a été faite, en partie, pour augmenter les chances des familles de pouvoir se rencontrer à Noël.Le gouvernement écossais est en pourparlers avec le reste de l’administration britannique ns dans l’espoir de créer un consensus entre quatre pays sur la question. Nicola Sturgeon espère une approche quatre nations à Noël (Photo: Reuters) «Nous sommes tous désespérés pour une certaine normalité autour de Noël et je m’inclus absolument dans cela, « Mme Sturgeon a déclaré. » Le gouvernement écossais travaille actuellement très étroitement et bien avec les autres pays du Royaume-Uni pour essayer de convenir d’un moyen pour que cela se produise – nous voulons avoir la même position à travers le Royaume-Uni, étant donné les modèles familiaux qui existent. «Mais nous savons que les gens qui se rassemblent lorsqu’un virus circule augmentera les risques de propagation de celui-ci.» Le Premier ministre a déclaré qu’une réunion à Noël exigeait que la prévalence du virus diminue dans les semaines à venir. » La boule de Noël de Mme Sturgeon a flotté. l’idée d’une bulle de Noël – ou «babiole» – pour permettre aux familles de se réunir à l’intérieur pendant la période des fêtes. Cela survient alors que Boris Johnson envisagerait d’assouplir les règles sur les voyages et les rassemblements à l’intérieur pour une fenêtre de cinq jours à partir du 24 décembre. ers préparent des décorations de Noël à George Square à Glasgow (Photo: Getty) «Plutôt que des restrictions si strictes que beaucoup de gens essaient de contourner, il vaut mieux traiter les gens comme des adultes et dire OK, voici un peu de marge de manœuvre, « Mme Sturgeon a déclaré mercredi. » Quels sont les paramètres, il n’y a pas de décisions. Mais nous voulons permettre aux gens – et il y aura des limites – de voir des gens qu’ils ne peuvent actuellement pas voir. « L’idée d’une bulle – ou d’une boule, ce qui pourrait être une manière plus appropriée de l’exprimer à Noël – est le genre de choses sur lesquelles nous essayons de parvenir à une vision sensée. » Noël est si important pour les gens que je veux être capable de se lever et de donner aux gens des conseils clairs. « Cela ne me dérange pas de spéculer sur certaines des généralités, mais je pense que les gens ne veulent pas savoir pourquoi c’est possible, les gens veulent savoir ce qui va être possible. »

