L’Écosse devient le premier pays du Royaume-Uni à offrir aux enfants la même protection contre les agressions qu’aux adultes

L’Écosse est devenue le premier pays du Royaume-Uni à interdire la fessée à des enfants. Auparavant, les parents et les soignants pouvaient s’en tirer en utilisant des châtiments corporels pour discipliner les moins de 16 ans à condition que cela soit considéré comme un «châtiment raisonnable» par la loi. Cependant, la nouvelle législation signifie que La défense «d’agression justifiable» ne peut plus être retenue devant les tribunaux, ce qui donne aux enfants la même protection contre les agressions que les adultes. La ministre des Enfants, Maree Todd, a déclaré: «Cette défense désuète n’a pas sa place dans une Écosse moderne. Il ne peut jamais être raisonnable de frapper un enfant. » La violence n’est jamais acceptable » Le Parlement écossais a adopté le projet de loi sur l’interdiction des claques il y a un an, après qu’il a été présenté par le député écossais des Verts John Finnie. M. Finnie, un ancien policier, a obtenu le soutien du SNP, du Parti travailliste et des Lib Dems pour en faire une loi qui est entrée pleinement en vigueur le samedi 7 novembre. Macking des enfants, a-t-il soutenu, enseigne aux enfants que «la force est juste». Une interdiction, a-t-il ajouté, «enverrait un message fort que la violence n’est jamais acceptable dans aucun contexte.» Ceux qui ont voté contre le projet de loi ont fait valoir que les changements étaient «inutiles» parce que la législation protégeait déjà les enfants contre les abus de la part des adultes. Le gouvernement de Nicola Sturgeon a a été critiqué pour ne pas avoir lancé de campagne publique pour soutenir l’interdiction de la claque (Photo: Getty) Critique de la Law Society Cependant, la Law Society of Scotland, l’organisation représentant les avocats écossais, a appelé à une campagne de publicité de masse urgente pour informer les gens de l’interdiction. Le gouvernement écossais a mis de côté 20000 £ pour une campagne de sensibilisation, mais s’est arrêté avant une initiative nationale, publiant plutôt des circulaires aux organisations pertinentes et créant une fiche d’information à ce sujet, a déclaré Debbie Wilson, responsable du comité de droit pénal du Barreau, a déclaré que les avocats se félicitaient la loi a changé mais a critiqué cette approche discrète. Lire la suite Nicola Sturgeon salue la «petite rupture dans les nuages» alors que les politiciens britanniques attendent la confirmation de la victoire électorale de Joe Biden «La conduite d’un changement de comportement significatif nécessite beaucoup plus que de changer la loi», a-t-elle déclaré. «Il est vital que chaque génération, de l’enfant aux grands-parents, est conscient de ce changement juridique et culturel important et nous pensons que la nouvelle législation devrait être accompagnée d’une vaste campagne d’éducation et de sensibilisation du public. »Le Pays de Galles suivra l’Écosse en interdisant toutes les défenses juridiques pour fessée à partir de 2022, après avoir adopté une loi similaire Il n’y a actuellement aucun plan de ce type pour que l’Angleterre et l’Irlande du Nord emboîtent le pas, malgré les appels d’organisations caritatives pour enfants à le faire.

