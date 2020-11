L’école catholique a été interdite d’admettre de nouveaux élèves en raison de manquements à la sauvegarde

L’école privée catholique la plus prestigieuse du pays a été interdite d’admettre de nouveaux élèves en raison de manquements à la sauvegarde. L’Ampleforth College, dans le North Yorkshire, a été critiqué par un rapport indépendant sur les abus sexuels sur enfants en août 2018 pour avoir mis sa réputation au-dessus de la protection des enfants. Une inspection en mai 2019 a révélé que l’école ne respectait pas les normes de protection, de leadership, de comportement, de lutte contre l’intimidation et de traitement des plaintes. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale Maintenant, le ministère de l’Éducation a écrit à St Laurence Education Trust – l’organisation qui gère l’école – pour imposer des «mesures coercitives». Selon la lettre, une inspection de suivi en septembre 2020 a révélé que «une ou plusieurs des normes des écoles indépendantes» n’étaient pas respectées à l’école. L’école avait soumis un plan d’action au DfE pour se redresser en juillet 2018, mais il a été «jugé inacceptable» et a été «rejeté». Droit de faire appel La lettre indique que le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson a ordonné à la fiducie de «cesser d’admettre de nouveaux étudiants» à l’école. L’interdiction entrera en vigueur après la fin d’une période de 28 jours pendant laquelle l’école est en mesure de soumettre un appel. Si un appel est fait, l’interdiction ne sera pas imposée tant que le résultat n’aura pas été déterminé. Des manquements «graves» «En prenant cette décision, le secrétaire d’État a principalement tenu compte des… rapports d’inspection de janvier 2016 à nos jours, et de la réponse de l’école aux mesures réglementaires», indique la lettre. «Le secrétaire d’État a également tenu compte du fait que l’école ne respecte pas les normes de l’école indépendante, y compris les normes relatives à la sauvegarde, au leadership et à la gestion, et à son avis ces lacunes sont considérées comme très graves», ajoute-t-il. La lettre indique clairement que l’école peut demander la révocation de la restriction, qui «ne serait approuvée que si le secrétaire d’État était convaincu qu’il serait approprié de le faire en raison de tout changement de circonstances». Scandale des abus , et ses anciens comprennent le pair conservateur et créateur de Downtown Abbey Julian Fellowes, l’acteur Rupert Everett et le sculpteur Sir Anthony Gormley. L’école facture des frais de pension de 36 486 £. En 2018, l’enquête indépendante sur les abus sexuels sur enfants a déclaré que des abus «épouvantables» avaient été infligés aux élèves de l’école sur une période de 40 ans, mais les allégations ont été dissimulées. Un porte-parole de l’école a déclaré: «L’ampleforth College prend note de la publication du DfE cet après-midi de l’intention de signifier une action d’exécution. Nous en ferons appel sur la base que nous pensons, et avons été informés, qu’elle est injustifiée et basée sur des informations incorrectes. « Compte tenu des progrès très considérables qui ont été accomplis par l’école pour apprendre des erreurs du passé et pour mettre en place un régime de sauvegarde solide, une nouvelle équipe de direction et une nouvelle structure de gouvernance qui a effectivement séparé l’abbaye du Collège, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi cette décision a été prise, et nous ne pouvons pas comprendre pourquoi elle a été publiée, étant donné que le processus d’appel nous est toujours ouvert. En ce qui nous concerne, nous continuerons à éduquer nos étudiants aux normes très élevées auxquelles ils sont habitués dans un environnement sûr et favorable. «Nous avons déposé une plainte auprès d’Ofsted et attendons le résultat de cette plainte.»