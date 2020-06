L’éclipse solaire de juin 2020 consiste à honorer ce que vous ressentez

Tout au long de l’histoire, chaque fois que les choses ont mal tourné et qu’il y a eu injustice, les gens se sont battus pour arranger les choses. Il existe de nombreuses incarnations de mouvements de défense des droits civiques, chacun ayant sa propre mission d’apporter la justice, l’égalité et la paix entre les peuples.

Et comme c’était le cas dans l’histoire, les gens continuent de se battre pour tout ce qui est bon à ce jour. Brett Bigham, professeur américain d’éducation spéciale, professeur d’État de l’année de l’Oregon et militant des droits des homosexuels, entre autres choses merveilleuses, est récemment allé sur Twitter avec un bref récapitulatif de son combat et de sa victoire contre un district scolaire pourri.

Brett Bigham a été contacté pour une entrevue à ce sujet.

Brett Bigham est allé sur Twitter pour récapituler comment il a combattu un district scolaire moralement pourri après être devenu le professeur de l’année de l’Oregon

Pendant la plus longue période, Bigham a été victime de discrimination, contrôlé et réduit au silence à l’aide de menaces de différents calibres par son école.

Après avoir exprimé son sincère soutien aux jeunes LGBT dans son discours à la cérémonie d’honneur de la Maison Blanche, l’école a commencé à essayer de le détruire

«Le superviseur qui a commencé tout cela était la pomme pourrie. Mais, tout comme les pommes, la pourriture s’est propagée rapidement et le quartier a tenté de la couvrir. Malheureusement, leur idée de «se couvrir», dans leur esprit, était d’essayer de me détruire », a expliqué Bigham.

«J’essaie de ne parler que de ma propre expérience, mais au cours des deux derniers jours, j’ai reçu des dizaines de milliers de commentaires et de messages. Ceux-ci ont afflué à partir de liens sur Imgur, où trois versions différentes de mes tweets se sont assis sur leur première page pendant une journée, mais aussi Facebook, Instagram, Reddit, des groupes de discussion sur Star Trek, la communauté transgenre a été en feu, les messages sont venant de partout. La plupart sont encourageants, mais beaucoup ont été des enseignants et des travailleurs racontant comment ils ont été harcelés et intimidés. Mon cas est extrême. Je le sais. C’est pourquoi mon cas s’est retrouvé dans le dossier Amicus du Southern Poverty Law Center. Mais, je pense que la vraie leçon ici est: si cela pouvait arriver à un enseignant de l’année, à Portland, Oregon (pas l’autre), la ville de vote la plus libérale des États-Unis, imaginez ce qui arrive aux LGBT les enseignants des régions conservatrices.

L’école a combattu Bigham de toutes les manières possibles, mais il n’a pas reculé et a défendu ses élèves médicalement fragiles et lui-même

Il semblait que tout le monde se soit retourné contre lui car même l’enquêteur était impartial sur le sujet

Brett Bigham est un enseignant en éducation spécialisée qui a reçu le titre d’enseignant de l’année en 2014. L’école pour laquelle il travaillait lui a exercé une grande pression lorsqu’il a fait des apparitions concernant la nomination – à tel point, en fait, que c’était littéralement le contrôlant, exigeant qu’il apporte son courrier privé de la maison et garde la bouche fermée sur tout ce dont l’école n’a pas approuvé la discussion.

Étant donné que Bigham est gay et militant des droits des homosexuels, il a également été menacé de ne pas exprimer son soutien à la communauté LGBT et a été carrément intimidé pour cela. Jusqu’au jour où il n’a pas pu garder le silence à ce sujet et s’est opposé à ces ordres de l’école lors de la cérémonie d’honneur de la Maison Blanche.

Bigham a ensuite déposé une plainte fédérale et d’État contre le district et la marée a commencé à tourner

Après un certain nombre de victoires glorieuses, Bigham ne voulait plus qu’une chose: une excuse

Malgré l’immense pression de presque tout le monde dans les environs immédiats de Bigham, il a farouchement résisté et a traversé. Compte tenu de cela, nous avons demandé à Bigham ce qui le faisait avancer. Il avait ceci à dire: «Les taux de suicide des jeunes LGBT. Quand j’avais 15 ans, ma meilleure amie est venue me voir. Je l’ai étreint. Je lui ai dit que je l’aimais. Il est rentré chez lui et a mis un fusil de chasse dans sa bouche. Mon ami est mort parce qu’il pensait que c’était une meilleure voie que d’être gay. Il ne pouvait pas voir un avenir d’homme gay parce qu’il n’avait jamais vu d’homosexuel. «

Il a poursuivi: «Lorsque j’ai accepté la nomination du professeur de l’année, j’ai discuté avec mon mari que cela signifierait du courrier haineux. Nous avons également discuté de l’équitation dans le Portland Pride Parade ensemble. Mon mari est incroyablement timide, alors il a soigneusement choisi les événements auxquels il assisterait. Quand il a su que le fait d’avoir un mari sur mon bras serait vu par des jeunes LGBT, il était juste là en agitant et en souriant. Mais ce sont les seules choses qu’il a acceptées. »

«Le mariage gay est devenu légal pendant mon année de service et presque tous les médias de l’Oregon se sont présentés à ce qui était censé être notre mariage privé. Je regardais le visage de Mike lorsque le responsable nous a dit: «Les équipes de tournage ne partiront pas. Vous devez soit vous marier devant eux, soit aller ailleurs. « Mike m’a regardé avec terreur et j’ai dit: » C’est à vous de décider. « » J’ai attendu longtemps pour vous marier. Faisons-le. »Et donc, même si j’étais sous les ordres de mon district, je serais viré si je disais publiquement des mots qu’ils n’avaient pas approuvés, j’ai fait mes vœux de mariage à la télévision en direct. Mike, la personne la plus timide que je connaisse, a parlé plus fort que moi. Donc, cela dit, nous savions que des enfants LGBT pensaient au suicide parce qu’ils ne voyaient pas d’avenir. J’étais gosse une fois. Mike était un gai une fois. Nous n’avons jamais rien vu de semblable lorsque nous étions plus jeunes. Nous devions les voir, mais nous ne pouvions pas. Je crois que ces vœux de mariage à la télévision en direct ont sauvé des vies. Mike a fait ça. «

Il a demandé des excuses à lui, à ses étudiants et à la communauté des contribuables.

«Je sais que mon cas est extrême. Mais les médias m’ont rendu un très mauvais service dans tout cela », a expliqué Bigham sur les défis de sa lutte. «Ma plainte BOLI était un document public, donc je savais que cela finirait par toucher les médias. J’ai gardé très soigneusement les courriels et les documents, toutes les commandes écrites et je m’étais assuré d’avoir l’uniserve, Alan Moore, lors de la plupart de mes réunions. »

«Lorsque la nouvelle a commencé à bouillonner, le quartier m’a rapidement viré et a ensuite commencé à mentir sérieusement à la presse. Un simple coup d’œil à la page Wikipédia à ce sujet, les articles liés, montre comment les médias ont publié tout ce que le district a dit comme s’il s’agissait d’évangile. Ils l’ont fait sans me demander de répondre à leurs revendications. Le district a déclaré aux médias que j’avais raté 45 jours d’école en tant que professeur de l’année et qu’ils m’avaient dit d’arrêter de manquer l’école et j’ai refusé. Ce n’étaient que des mensonges et je pouvais le prouver, mais les médias ont simplement mentionné que je contestais ces affirmations.

« La seule chose que j’avais refusée, à l’origine, c’est que leur offre de médiation comprenait que je devais reprendre mes plaintes syndicales, étatiques et fédérales pour qu’ils parlent. J’ai refusé de les reprendre, mais j’ai accepté la médiation. Le syndicat a participé à la réunion avec moi, mais les médias ont continué à raconter l’histoire du quartier jusqu’à ce que cela devienne si extrême, même les médias se sont tournés contre eux. »

Pendant ces moments tendus, Bigham a dirigé sa colère et sa frustration vers la co-création d’une liste de livres pour enseigner l’équité

Ce qui a suivi a été une longue bataille entre le district scolaire et Bigham, qui s’est finalement soldée par une action en justice contre le district, après quoi un certain nombre de ses fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions. Il l’a fait pour se protéger et, surtout, pour les élèves ayant des besoins spéciaux qu’il enseignait et dont il s’occupait. Après une longue attente, et à la grande surprise de Bigham, le district scolaire a également publié des excuses tant attendues, mettant fin à l’expérience autrement horrible sur une note positive victorieuse.

Après avoir partagé son expérience dans un fil Twitter, cela est devenu viral avec un tas de personnes le remerciant et le traitant de héros pour sa bravoure et pour ses étudiants. Le tweet compte actuellement plus de 228 000 likes avec environ 71 500 retweets.

Finalement, des excuses ont été émises, que Bigham a décrites comme un enfer glacial, mettant un terme heureux à une expérience autrement horrible

Enfin, nous avons demandé à Bigham quels conseils il pourrait donner à ceux qui vivent des situations similaires. Il a dit ceci: « On m’a déjà posé cette question et mes réponses changent. Dans mon cas, j’étais dans la ville de vote la plus libérale du pays et cela m’est arrivé. Tout enseignant ou employé LGBT, quel que soit son poste, reconnaît l’importance de la décision de la Cour suprême. Le fait que je fasse partie de cette décision, à ma façon, signifie beaucoup pour moi. Mais cela ne signifie pas que nous sommes en sécurité. «

«L’amendement des droits civiques remonte à des décennies. Ces garçons noirs morts dans la rue avec des balles dans le dos ne vont pas vous dire que la Constitution fonctionne pour tout le monde. Mais, sur le papier, pour la première fois, nous avons l’égalité. Maintenant, nous devons aller y arriver. Cela se produit lorsque nous sommes intelligents, tenons des registres, ripostons, recherchons des groupes de défense des droits civils comme l’ECRA Education Civil Rights Alliance avec qui travailler. (Avertissement, je suis l’un de leurs principaux éducateurs ambassadeurs pour l’équité). »

«J’avais l’habitude de dire aux gens« sortez du placard quand vous savez que vous êtes en sécurité ». Je ne peux plus donner ce même conseil. Bien sûr, vous devez faire ce qui honore votre propre vie. Mais je me suis battu. Il y a des enfants qui allaient se suicider et ont vu un champion se battre pour eux. »

Que pensez-vous de ceci? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!