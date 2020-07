LEC met fin à son partenariat avec NEOM après la réaction de la communauté

Pendant la majeure partie de la journée, divers talents du LEC et Ligue Les fans ont condamné la décision de la LEC de s’associer à NEOM, un développement saoudien. Un peu plus de 14 heures après l’annonce, cependant, le LEC a mis fin à son partenariat avec NEOM.

Alberto Guerrero, directeur de l’e-sport pour la région EMEA, a déclaré dans une brève déclaration qu’il «avait agi trop rapidement pour consolider ce partenariat et provoqué des divisions dans la communauté même que nous cherchons à développer».

« En tant qu’entreprise et en tant que ligue, nous savons qu’il est important de reconnaître quand nous faisons des erreurs et de travailler rapidement pour les corriger », a déclaré Guerrero. «Après une réflexion plus approfondie, alors que nous restons fermement attachés à tous nos joueurs et fans du monde entier, y compris ceux qui vivent en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, la LEC a mis fin à son partenariat avec NEOM, avec effet immédiat»

Après que la LEC a annoncé le partenariat plus tôt dans la journée, les acteurs et les analystes de la LEC ont tweeté qu’ils étaient déçus ou frustrés par la décision de la ligue de s’associer à NEOM. De nombreux fans ont également déclaré que le partenariat contredit le soutien du LEC à la communauté LGBTQ, d’autant plus que la photo de profil Twitter de la ligue présente son logo aux couleurs du drapeau arc-en-ciel.

Je ne peux pas exprimer à quel point je suis frustré et déçu par #LEC aujourd’hui. – Medic (@MedicCasts) 29 juillet 2020

NEOM est une ville planifiée dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite qui bordera l’Égypte, Israël et la Jordanie, selon son site Web. Il opère au nom du gouvernement de l’Arabie saoudite, qui interdit les activités sexuelles entre personnes de même sexe et ne reconnaît pas le mariage homosexuel, les partenariats domestiques ou les unions civiles.

BLAST Premier, un CS: GO organisateur du tournoi, a également annoncé hier un partenariat avec NEOM.

Partager : Tweet